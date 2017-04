BET INFO: Sudar teniskih TITANA - 37. deo

Jedno od najvećih rivalstava u istoriji sporta, između Federera i Nadala večeras od 19 časova dobija novi nastavak i to u finalu mastersa u Majamiju

Koliko je samo simbolike u svakom njihovom susretu, a koliko je tek simbolike kada Rafael Nadal i Rodžer Federer zaigraju u Majamiju! U popularnom Magičnom gradu započeto je ovo, jedno od najvećih rivalstava u istoriji sporta. Tu su prvi put pre 13 godina ukrstili rekete i pobedu je odneo tada 17-godišnji Španac. Švajcarac mu se osvetio, i to sa kamatom, godinu docnije na istom mestu, ali u finalu. Od tada, pa do danas njih dvojica nisu odigrali niti jedan meč na Krendon parku, pre svega zbog slabih igara Nadala koji nikada nije osvojio ovaj turnir (izgubio četiri finala u Majamiju), ali i dominacije Novaka Đokovića koji je tradicionalno čistio sve pred sobom u ovom delu sezone.

Veliki povratak dva velika asa upravo je i glavna tema finala. Jer ne samo da Rafa nikada nije osvojio Majami, već je i Federer poslednji put podigao pehar u Majamiju gradu davne 2006! Kakav je to kambek živih legendi belog sporta koji pokazuje da ovi mlađi moraju još mnogo da rade ne bi li uopšte mogli da sanjaju o nivou koji su postalii i postižu Rafa, Fedeks, Nole, ali i Endi. Koliko je njih četvorica dominantno najbolje pokazuje upravo ono šta rade na mastersima na kojima su od poslednjih 62 slavili čak na 57!

Federeru je ovo 44, a Nadalu 43. masters finale u karijeri (Novak isto 43), što je naravno rekord. Zanimljiv je i podatak da su za sada samo tri tenisera postigla tzv. "tripletu" na početku sezone, a to je osvajanje grend slema Australijan opena, pa potom i dva mastrsa, u Indijan Velsu i Majamiju. Prvom je to pošlo za rukom Andreu Agasiju, 2001, da bi isto učinio baš Federer 2006. A onda je Nole "obrnuo igricu", pošto je "triplirao tripletu" 2011, 2015. i 2016 (2014. mu je izmakao samo Australijan open).

"Definitivno će biti veoma posebno to što večeras ponovo igram sa Rafom. Nama kao da nikada nije dosta jedan drugog", našalio se Švajcarac pred meč.

Bik sa Majorke vodi sa 23-13 u međusobnim duelima, atakva dominacija je došla uglavnom zahvaljujući njegovoj strahovladi na šljaci na kojoj vodi 13-2. Sa druge strane, na tvrdoj podlozi je egal 9-9, dok Federer vodi 2-1 u duelima odigranim na travi. Pošto je Federer zaređao pobede nad starim rivalom u poslednje vreme, te smanjio nekada značajan zaostatak, verujemo da je vreme da se "okrene ćurak". Ovo je Švajcarcu najduži niz pobeda pošto ih je zabeležio tri, od čega dve u ovoj sezoni, u finalu Australijan opena i četvrtom kolu Indijan Velsa. Rafa sada deluje skoro kao da je u punoj snazi, a kada je on takav Rodžer je uglavnom nemi posmatrač.

Ipak, promena reketa, ali i povećana agresivnost u igri koju mu je usadio trener Ivan Ljubičić, stvorili su na početku ove 2017. neuništivog Federera. Trebalo bi imati na umu i da je on odigrao dva veoma teška meča u četvrtfinalu i polufinalu, tako da je moguće da bi mogao fizički da popusti ako finale potraje. A verujemo da će ono doći do trećeg seta. Taj-brejk je praktično zagarantovan iako će se Fedeks truditi da sve završi što brže. Ako verujete u njegovu pobedu, onda preporučujemo da to vežeta sa tim da će meč trajati dva seta. I srećno, naravno.

A ovako je sve počelo pre 13 godina

FINALE ŽENSKOG DUBLA

Nakon završetka muškog singl finala, na redu je žesno dubl finale. Borbu za prestižni pehar vodiće Sanija Mirza i Barbora Stricova protiv Gabrijele Dabrovski i Jifan Đu. Isksusna Indijka i Čehinja su apsolutne favoritkinje, te je kvota na njihovu pobedu 1,25.

