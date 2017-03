BET INFO: Švajcarski duet i španski tenor

Federer, Vavrinka i Nadal u centru pažnje devetog dana takmičenja u Majamiju

Za deveti dan turnira u Majamiju predviđeno je 10 mečeva u singlu u obe konkurencije. Kod žena kreću borbe za prolaz u polufinale, a kod muškaraca obračuni četvtvrog kola.

NIŠIKORI - DELBONIS VG 1, KVOTA 2,05

Dan na centralnom terenu, tačnije stadionu otvaraju Kei Nišikori i Federiko Delbonis. Biće to njihov tek drugi susret u karijeri pošto su 2011. prvi odigrali na kvalifikacijama za masters u Rimu, kada se japanski as još probijao na svetskoj sceni. I tada je Kei slavio, a verujemo da će i danas i to ekspresno. Meč počinje od 16 časova po srednjoevropskom vremenu.

PLIŠKOVA - LUČIĆ BARONI KI 1, KVOTA 1,33

Nakon njih na redu je prvi od dva današnja četvrfinalna susreta ženskog dela žreba. Očekujemo veoma interesantnu borbu mladosti i iskustva. Favorit je mlađana Čehinja Karolina Pliškova u meču u kojem će joj se suprotstaviti 35-godišnja Mirjana Lučić Baroni. Trenutno je 3:3 u međusobnom skoru, a poslednji put su sastale u četvrtfinalu Australijan opena kada je u tri seta slavila Hrvatica. Ovaj put očekujemo pobedu Pliškove, ali joj, verujemo neće biti nimalo lako.

NADAL - MAJU TB DA, KVOTA 2,75

Vrhunac dana na centralnom terenu počinje nakon Karoline i Mirjane jer jedan za drugim nastupaju Rafel Nadal i Rodžer Federer. Španac igra protiv Nikole Majua sa kojim (iznenađujuće) ima nerešen skor 1-1. Istina, Francuz je slavio još 2007. na travi Kvins kluba, što će mu i ostati jedina pobeda nad Špancem. Rafa će se sigurno malo namučiti ako Majuu krene njegov ubitačan servis,. tako da se može očekivati koji taj-brejk.

FEDERER - BAUTISTA AGUT UG1S 9+, KVOTA 1,27

Neverovatni Rodžer Federer, samo dan nakon pobede u dva seta nad Huanom Martinom Del Potrom izlazi na megdan nezgodnom Robertu Bautisti Agutu. Koliko je Švajcarac nadmoćan u pet duela sa Špancem najbolje govori podatak da ovaj do sada nije došao ni do jednog seta. Ipak, Agut nije lak protivnik i često ume da odigra vrhunski, tako da bi mogao da pripreti.

VAVRINKA - A. ZVEREV TS 3, KVOTA 2,34

Za kraj izdvajamo potencijalno najinteresantiniji susret devetog dana turnira u Majamiju između Stena Vavrinke i Aleksandra Zvereva. Švajcarac, koji je danas proslavio 32. rođendan izgubio je jedini dosadašnji susret sa mladim Nemcem poreklom iz Rusije, prošle godine na takmičenju u Sankt Peterburgu. Kasnije se otkrilo da je Vavrinka prethodne noći partijao, što mu se često deševa. Ovaj put deluje kao da izbegava noćne izlaske, pa očekujemo i da se osveti mlađanom asu.

Kompletan raspored mečeva 9. dana Majamija pogledajte OVDE

Vremenska razlika je +5 časova.

(foto: Action Images)