BET INFO - Vavrinka, Federer, Del Potro, Kirjos, Voznijacki...malo li je!?

Dan velikih teniskih zvezda i još većih kladilačkih izazova na prestižnom turniru u Majamiju

Na teniskom turniru u Majamiju na je redu šesti dan takmičenja ispunjen velikim zvezdama i samim tim lepim prilikama za sportsko klađenje. Pa da krenemo redom.

VAVRINKA - SEBALJOS UG1S 10+, KVOTA 1,85

Kao i prethodnih dana i ovaj počinje "sa radom" od 16 časova po srednjoevropskom vremenu kada na centralni teren istrčavaju Sten Vavrinka i Orasio Sebaljos. Iako je Švajcarac treći, a Argentinac 75. na svetskoj listi, možemo očekivati zanimljiv susret, posebno ako je Vavrinka malo "partijao" prethodno veče, što se u poslednje vreme sve češće dešava. Naročito kada dobro odigra prethodni turnir, kao što je i sada u pitanju pošto je prošlog vikenda u Majamiju došao do finala. Ipak, teško je očekivati da Sebaljos slavi, ali bi mogao malo da namuči prvog nosioca mastersa u Majamiju. Makar u prvom setu.

FEDERER - TIJAFO H 1 (-6,5), KVOTA 2,80

Treći meč na centralnom terenu igraju Rodžer Federer i Frenses Tijafo. Švajcarac, taze pobednik Indijan Velsa ukršta rekete sa mladim, veoma talentovanim Amerikancem. A s obzirom na to koliko je maestro iz Bazela cenjen i poštovan u SAD, što bi stariji rekli "mrka kapa". Jednostavno, momci sa one strane Atlantika mnogo se plaše Federera i gotovo bez razlike gube i to lagano. Da je u pitanju momak iz Evrope sa ovakvim talentom kao Tijafo, možda bi bila i druga priča.

DEL POTRO - HASE HS 1 (-1,5), KVOTA 1,50

Od jedan čas posle ponoći predviđeno je da Huan Martin Del Potro ukrsti rekete sa Robinom Haseom. S obzirom da Argentinac vodi sa 2-0, ali i zbog činjenice da diže formu, pobeda je apsolutno u njegovim rukama.

VOZNIJACKI - KIRSTEA TS 3, KVOTA 3,05

Dan na centralnom terenu završava Karolina Voznijacki u bici sa Soranom Kirsteom, što bi mogao da bude interesantan meč za klađenje pošto su u pitanju dve "stare poznanice". Dankinja poljskog porekla vodi sa 4:3 u sudaru sa Rumunkom, ali je sada veliki favorit. S obzirom na njihovu istoriju, moglo bi da se proba sa tri seta.

KIRJOS - DŽUMHUR 1S 2, KVOTA 3,20

Za kraj izdvajamo i meč "Noletovog dželata" Nika Kirjosa i jednog od najboljih prijatelja našeg asa na turu, Damira Džumhura. Australijanac je favorit, ali bi drčni Sarajlija mogao da ga namuči.

SRBI NA TERENU

Ima nas još u Majamiju, mada samo u dublu. Tako večeras u prvoj rundi nastupaju Viktor Troicki u paru sa Novozelanđaninom Majklom Vinusom i Aleksandra Krunić sa Švajcarkinjom Ksenijom Krol.

Vremenska razlika je +5 časova

