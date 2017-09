BET SPECIJAL: Koliko mogu Micić i Štimac i kolike su granice na igrače?

U susret sudaru sa Velikom Britanijom

Pobeda se ne dovodi u pitanje, mada ne kažu za džabe da su najteže unapred dobijene utakmice. Ali Srbija je ipak preozbiljna ekipa da bi sebi dozvolila takav kiks protiv objektivno najslabije ekipe u Grupi D. Velika Britanija neće baš biti sparing partner, ali nije ekipa koja bi smela da ozbiljnije ugrozi pobedu izabranika Aleksandra Đorđevića.

Dakle, posle dramatičnih utakmica sa Letonijom, Rusijom i Turskom danas očekujemo nešto manje napet duel. Meč koji će nam dozvoliti da se opustimo i uživamo u košarci. I klađenju naravno, pa je MOZZART kompanija i ovaj put za vas spremila specijalnu ponudu.

MOZZART KVOTE

(1,90) Velika Britanija (hen 17,5) Srbija (1,90)

Da krenemo prvo od te slobodne igre, a kasnije ćemo se osvrnuti i na omiljenu zabavu ljubitelja klađenja na košarkaške mečeve - granice za igrače. Ali idemo redom. Uz jednu napomenu, ovaj put u specijalnoj ponudi i neki igrači koji inače nisu tu, jer očekujemo da će, iako Britanci obično dobro otvore utakmicu, pa posle padnu, selektor Đorđević ovaj meč ipak iskoristiti da koliko-toliko odmori neke od nosioca igre.

8545: Srbija postiže preko 94,5 poena na meču - 3,40

8546: Bogdanović postiže oreko 3,5 trojki na meču - 2,50

8547: Jović postiže preko 1,5 trojki na meču - 2,00

8567: Marjanović će imati više od 2,5 blokada na meču - 2,20

8568: Gudurić i Birčević zajedno postiži preko 14,5 poena na meču - 2,20

8569: Micić i Štimac zajedno postižu preko 14,5 poena na meču - 2,30

NAPOMENA: Sve igre iz specijala mogu se igrati samo u singlu. Za slobodnu igru, računaće se i eventualni produžeci. Za sve igre iz specijala merodavan je oficijelni sajt www.fiba.basketball/eurobasket2017/

Što se tiče granica na igrače, tu možete da kombinujete tipove, a znate i sami da su kvote po pravilu 1,85 i na plus i na minus (za oni koji do sada nisu probali ovaj vid klađenja, tipuje se na to da li će igrač prebaciti granicu ili postići manje poena). Ovaj put u ponudi njih šestorica. Uz podsetnik da je Stefan Jović bio fenomenalan protiv Turske sa 15 poena, te da je Đorđević i sam posle meča otkrio da je novom pleju Bajerna poručio da može da šutne i pet puta zaredom ako smatra da treba.

7948: Stefan Jović - 6,5

7950: Milan Mačvan - 8,5

7952: Boban Marjanović - 13,5

7953: Vladimir Lučić - 8,5

7955: Ognjen Kuzmić - 7,5

7959: Bogdan Bogdanović - 17,5

