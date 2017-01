Bezbrižni Partizan sa Sardinije gleda ka Podgorici – debituje Gordon

Džikić je u Beogradu ostavio kapitena Novicu Veličkovića, Vila Hečera i Uroša Lukovića, a put Sardinije nije krenuo ni nedovoljno oporavljeni Vanja Marinković

Dočekao je Aleksandar Džikić konačno i taj trenutak da može malo da svesno odmori nekoliko nosilaca igre, a da to nema neki veliki uticaj na smer u kojem ide Partizanova sezona. Crno-beli večeras gostuju na Sardiniji italijanskom Dinamu iz Sasarija u meču poslednjeg kola grupne faze FIBA Lige šampiona. S obzirom da su već osigurali plasman u plej-of, a da od drugog mesta i preskakanje prve runde proigravanja nema ništa, Partizanu je u principu potpuno svejedno da li će u tu fazu ući kao trećeplasirani ili četvrtoplasirani tim E grupe. Ime protivnika ionako će saznati tek posle žreba koji će se održati u petak.

Upravo zbog svega ovoga, ali i činjenice da u Partizan u subotu u Podgorici čeka, u takmičarskom smislu borbe za drugo mesto na Jadranu, mnogo važniji meč protiv Budućnosti, Džikić je u Beogradu ostavio kapitena Novicu Veličkovića, Vila Hečera i Uroša Lukovića, a put Sardinije nije krenuo ni nedovoljno oporavljeni Vanja Marinković. Sa druge strane u ekipi će posle duže vremena biti rekonvalescent Frenk Robinson, kao i novajlija Džamont Gordon. Za očekivati je da minute dobiju mladi Slobodan Jovanović i Nikola Tanasković, kao i još neki igrači koji su do sada bili u drugom planu.

"Činjenica je da smo obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja, tako da će neki od igrača dobiti više minuta na terenu. Naš protivnik je veoma iskusan tim, sa puno igrača koji su sposobni da postignu puno poena svake večeri. Mi moramo da igramo organizovano i da imamo kontrolu utakmice, kako bi sebe doveli u situaciju da dođemo do pobede", rekao je Džikić pred put u Italiju.

Za razliku od Partizana, za ekipu Sasarija ova utakmica ima veću težinu jer bi pobedom osigurala mesto među one četiri petoplasirane ekipe koje takmičenje nastavljaju u prvoj rundi plej-ofa. U prvom ovosezonskom susretu pomenutih rivala, Dinamo je u Beogradu pobedio nakon produžetka rezultatom 87:88, a u crno-belom taboru su bili veoma nezadovoljni suđenjem u hali Pionir.

Što se tiče trenutne forme, Sasari je u za nijansu boljoj formi. Italijani su dobili četiri od prethodnih pet utakmica u svim takmičenjima, a tu spadaju i pobede nad timovima kao što su atinski AEK, Ludvigzburg i Vareze. Na drugoj strani, Partizan ima tri pobede i dva poraza u tom intervalu, a u subotu je kao domaćin demolirao FMP Železnik u Jadranskoj ligi. Ono što je već sada svakako izvesno je da crno-bele u kontinentalnom takmičenju posle duela na Sardiniji čeka pauza do 7. ili 8. februara kada su na programu prvi mečevi prve runde plej-ofa.

Utakmica poslednjeg kola E grupe Lige šampiona između Dinama i Partizana igra se večeras od 18 sati u Sasariju u hali Roberto Seradiminji koja ima kapacitet od 5.000 mesta, a direktan prenos je na prvom kanalu televizije Arena sport.

(Foto Star Sport)