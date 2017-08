Biće opet bure: Danilo Grujić sudi 155. večiti derbi! Zvezda mu pamti dva detalja iz aprila

“Danilo Grujić nas je pobedio”, svojevremeno je govorio Zvezdan Terzić

"Nas u pokrali u derbiju. Pokralči su nas kad su poslali Danila Grujića da nas pobedi. Sa dve odluke je taj sudija direktno uticao na ishod derbija jer nije isključio Leonarda, a on je zaslužio crveni karton pre nego što je dao gol za 2:1. Plus faul nad golmanom koji je zaštićen u petercu kao beli medved. A on ne svira faul. Sve smo to znali i ukazivali..."

Tako je 8. maja ove godine govorio vidno iznervirani Zvezdan Terzić, samo nekoliko dana posle ključnog poraza od Voždovca koji je praktično šampionsku titulu uručio Partizanu. A sada će se ponovo sresti, na istom mestu. U nedelju, 27. avgusta od 19 sati kada Crvena zvezda i Partizan budu igrali 155. večiti derbi.

Na centru će opet biti Danilo Grujić, potvrđeno je na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Pomoćnici su Milovan Ristić i Dalibor Đurđević, četvrti sudija je Nemanja Petrović, iza golova Ilija Brdar i Nenad Đokić.

Inače, Zvezda je sada favorit prema kvotama MOZZART kladionica, pa se kec u Ljutice Bogdana plaća sa 2,30. Iks vredi kvote 3,20, a pobeda Partizana uplatu na dvojku množi sa 3,00. Nisu to tako velike razlike. Naprotiv.

(FOTO: Star Sport)