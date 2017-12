Biće to atmosfera za pamćenje: Već „otišlo“ 20.000 ulaznica za CSKA

Akcija traje do petka

Veličina slova A A A

Akcijska ponuda rukovodstva je naišla na sjajan odziv navijača, pa u Crvenoj zvezdi zadovoljno trljaju ruke i završnim danima 2017, sigurni da će prvi takmičarski meč u narednoj godini igrati pred krcatim tribinama.

Reč je o prvom susretu šesnaestine finala Lige Evrope, protiv moskovskog CSKA, zakazanom za 13. februar. Na tom duelu ekipa trenera Vladana Milojevića imaće snažan vetar u leđa, s obzirom da je u prvih pet dana pretprodaje „otišlo“ 20.000 ulaznica.

„Crvena zvezda apeluje na navijače koji žele da prisustvuju utakmici da požure kako bi do 29. decembra kupili ulaznicu po povoljnijoj ceni“, kaže se u saopštenju kluba iz Ljutice Bogdana 1a.

MOZZART kvote --->>> 6507 Crvena zvezda - CSKA 1 (2,80), X (3,05), 2 (2,70)

Taj 29. decembar je zapravo poslednji datum do kojeg vlasnici sezonski ulaznica mogu da iskoriste pogodnosti i uz sezonsku kartu na uvidu obezbede sebi mesto na tribinama za duel sa ruskim velikanom po pristupačnijim cenama u odnosu na one iz redovne ponude. Sve do petka na stadionu „Rajko Mitić, od 11 do 19 časova, „sezonci“ mogu da kupe ulaznice po sledećim cenama: 750 dinara za severnu, 1.500 dinara istočnu i 2.000 dinara za zapadnu tribinu.

Crvena zvezda osvaja Ligu Evrope - kvota 250

Posle toga se prodaja ulaznica nastavlja po redovnim cenama: 1.500 dinara za severnu i južnu, 2.000 dinara za bočni deo istoka, 3.000 dinara za centralni deo istoka i bočni deo zapada, a 4.000 dinara za centralni deo zapada.

S obzirom da je u grupnoj fazi Lige Evrope Crvena zvezda bila najgledaniji tim, nema sumnje da će atmosfera na Marakani i protiv CSKA biti za pamćenje.

(FOTO: Star sport)