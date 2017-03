Biće vatre u Evertonu! Lukaku i Barkli donose 110.000.000 evra, polovina odmah ide na golmana i štopera

Prve zvezde odlaze u veće klubove, a Ronald Kuman će dobiti veliki budžet za pojačanja i već je naciljao dvojicu Engleza

Veličina slova A A A

Everton ima još jednu prosečnu sezonu u svom stilu. Daleko od borbe za opstanak, ali nedovoljno blizu vrha tabele. Verovatno će još jednom izivisiti za plasman u Evropu što znači da se ni dolaskom Ronalda Kumana ništa nije promenilo na Gudison Parku...

Ali će promeniti narednog leta! Makar što se tiče izgleda ekipe i transfer politike.

Prosek u kojem živi Everton je okidač za dvojicu najboljih fudbalera Kumanovog tima da narednog leta napuste klub. Romelu Lukaku je već prelomio i saopštio klubu da želi da ide u neku drugu sredinu gde su veće ambicije. Ros Barkli je ne iskušenju. Na meti je najvećih engleskih klubova i mogao bi stopama Lukakua.

Ako Everton proda dvojicu najboljih, inkasiraće minimum 110.000.000 evra za obeštećenja. Verovatno i koji milion više.

Lukaku je odbio novi ugovor, ali ga aktuelni veže za Everton do leta 2018. godine što znači da nije baš u poziciji da ucenjuje klub. Iako bi ga Everton rado zadržao, svesni su da od pritiska na nezadovoljnog igrača nema ništa i da je jedino rešenje da ga prodaju. Ali s obzirom dsa Belgijanac nije ni blizu isteka ugovora, on neće moći da postavlja uslove i Everton će debelo naplatiti najboljeg strelca.

Prošlog leta se pominjao Pari Sen Žermen i suma od 70.000.000 evra, ali sada je situacija drugačija. Spekuliše se da je Lukaku preko menadžera Mina Rajole već postigao dogovor sa Čelsijem i da će obeštećenje iznositi oko 70.000.000 evra. Možda i više.

„Ne mogu ništa da pričam, ali odluka je već doneta. Nema ništa loše u tome što sam ambiciozan. Prešao sam veliki put do sada, ali i dalje mnogo toga ispred mene i mogu mnogo da napredujem. Želim da osvajam titule i priznanja. Ne znam zašto ljudi to shvataju kao aroganciju. Svaki igrač treba da stremi ka napretku u karijeri i mislim da bi ljudi trebalo to da prihvate“, rekao je Lukaku i tako između redova najavio odlazak u Čelsi koji ga se u Murinjovoj eri odlako odrekao.

Plavcima neće biti problem da plate 70.000.000 evra za Belgijanca jer će daleko više zaraditi na prodaji Dijega Koste u Kinu. Njegov odlazak na Daleki istok će otvoriti Evertonovom golgeteru vrata Stamford Bridža.

Što se Barklija tiče, još nije izvesno šta će biti u nastavku njegove karijere. Ni on nije zadovoljan tsagniranjem u Evertonu, a ponuda je sve više. Čini se da je prerastao sredinu i da je vreme za korak napred u karijeri. Barklijeva cena iznosi oko 40.000.000 evra, ranije je Žoze Murinjo bio veliki fan njegovih igara i pokušavao da ga dovede u Čelsi. Nije isključeno da ga sada pozove u Mančester Junajted, a Arsenal i Totenhem se takođe navode kao potencijalni kupci. Sve zavisi od toga da li će Barkli poput Lukakua pritiskati Everton da ga proda...

U slučaju odlaska dvojice najboljih, Kuman bi prema pisanju Mirora dobio 100.000.000 evra evra za rekons6trukciju tima. I već ima prve dve želje. Doduše, nije reč o zamena za pomenuti tandem.

Kuman želi prvo da pojača odbranu i naciljao je golmana i štopera. Najveća želja je Barnlijev štoper Majkl Kin koji je oduševio ove sezone i privukao pažnju većih klubova poput Evertona, Čelsija i Liverpula. Jirgen Klop je prilično zagrizao, ali je gradski rival spreman da plati 30.000.000 evra za engleskog reprezentativca koji pored štoperske, može da popuni i poziciju desnog beka.

Sledeća želja je Sanderlendov golman Džrodan Pikford. Uz Defoa, jedina svetla tačka Crnih mačaka ove sezone. Ako Sanderlend ispadne kao što se očekuje, Pikford sigurno napušta sever Engleske, a Everton je spreman da ga prizemlji za 20.000.000 evra. Došao bi kao zamena za veteran Martena Stekelenburga kojeg je Kuman doveo kao prelazno rešenje.

(FOTO: Action images)