Ode Klatenburg iz Engleske!

Jedan od najboljih svetskih sudija potpisao ugovor u Saudijskoj Arabiji

Veličina slova A A A

Nije bilo pitanje da li će, već kada će! Jedan od najboljih svetskih sudija - Mark Klatenburg, raskinuo je ugovor sa engleskom Premijer ligom i potpisao jednogodišnji ugovor u Saudijskoj Arabiji gde će se baviti usavršavanjem sudijske organizacije.

Još pre nekoliko meseci pojavila se priča da bi Klatenburg mogao da napusti Englesku jer je dobio bogatu ponudu iz Kine, međutim, usledilo je zatišje koje je pozdrazumevalo da se radi o "lažnoj uzbuni". Ali sada je jasno - nije se radilo ni o kakvoj šali, niti marketingu. Klatenburg je odlučio da prihvati bogatu ponudu šeika

"Nisam dobio ponudu, ali ako stigne razmotrio bih je", izjavio je nedavno Klatenburg, dok se još nije znalo da je zapravo već podneo zahtev za raskid ugovora sa Premijer ligom. Nije prošlo mnogo, a jedan od najboljih sudija na svetu promovisan je u Arabiji. Još nije poznato da li će Mark Klatenburg raditi samo kao savetnik, ili će i suditi utakmice tamošnje lige.

Za one koji ne znaju radi se o jednom od najplaćenijih sudija na svetu. Na Ostrvu arbitri imaju zagarantovanu sumu od 38.500 funti do 42.000 (u zavisnosti o iskustva) godišnje, plus 1.150 funti po utakmici. Tako je Klatenburg, samo od Premijer lige, godišnje zarađivao i do 120.000 funti.

Možete misliti onda koliko su mu tek šeici dali...

(foto: Action Images)