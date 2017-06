Birčević hoće da ostane u Partizanu: Imam opciju u ugovoru, da vidim šta klub želi

„Bilo bi mi krivo da se oprostim na ovaj način“, kaže krilo crno-belih

Partizan je u petak uveče u Železniku dobio jedan od najozbiljnijih šamara u 21. veku, jer ispadanje od FMP-a u polufinalu domaćeg plej-ofa samo tako može da se nazove.

Krilni centar crno-belih Stefan Birčević, međutim, smatra da je sezona, do poslednje dve utakmice sa Panterima bila dobra, s obzirom na okolnosti koje su okruživale klub.

„Krivo mi je da ovako završimo sezonu. Mislim da nismo zaslužili na ovaj način, pogotovo što smo u ABA ligi dugo bili blizu drugog mesta, a i u Superligi smo bili ubedljivo drugi", rekao je reprezentativac Srbije.

Prema njegovim rečima, crno-belima se „nisu poklopile sve kockice“.

„Bilo je dosta uspona i padova. Ono u kupu nas je poremetilo, tamo smo imali neku šansu. Pola ekipe je dobilo salmonelu, mesec ili dva smo bili bez nekih igrača. Stalno smo se vraćali, pa menjali, a neki igrači se kasnije nisu ni prilagodili. Neke kockice se nisu sklopile, pre svega da izbacimo Cedevitu u ABA ligi, sada i FMP."

Upitan na koje konkretno „kockice“ ili okolnosti misli, Birčević je naveo:

“Mislim pre svega na kup i na to što se Frenk i Gordon nisu uklopili. Do ove utakmice sezona je bila kvalitetna s obzirom na budžet sa kojim smo raspolagali. Ipak, nismo smeli da dozvolimo ovakav pad. Jako mi je krivo i teško da ovako završim sezonu u Partizanu."

Govoreći o polufinalnoj seriji protiv Pantera, krilni centar Partizana rekao je:

„U prvom meču smo imali šanse da dobijemo, nismo ih iskoristili. Primili smo mnogo poena. U drugoj utakmici je FMP bio bolji. Imao je više energije i koncentracije. Nismo bili ni blizu pobede."

Birčević je ove sezone, uz Vila Hečera i Novicu Veličkovića, bio najbolji igrač Partizana. Ne zna da li će i sledeće sezone nositi crno-beli dres.

„Imam tu „plus jedan“ opciju u ugovoru, ali šta će biti stvarno ne znam. Trebalo bi da sednemo i pričamo, vidimo šta će da se dešava u klubu narednih dana“.

Zbog mogućih obaveza u reprezentaciji Srbije, Birčević se nada da bi situacija oko njegove budućnosti u klubu trebalo da jasnija što pre.

„Ne znam kad je okupljanje državnog tima. Ne razmišljam dok me selektor ne bude zvao, ali uvek sam spreman za to. Nadam se da će do tada stvari biti jasne, nikad nisam voleo da u toku priprema ili prvenstva tražim klub."

Njegova želja nije sporna, izgleda da je loptica sada u dvorištu uprave kluba.

„Naravno da bih želeo da ostanem. Sve zavisi kakve su ambicije kluba i šta Partizan želi dalje. Meni bi bilo krivo da se na ovaj način oprostim od Partizana“, jasno je poručio Stefan Birčević.

