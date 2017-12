Bek Vašingtona ubacio rekord karijere, Rasel Vestbruk sedmi tripl-dabl u sezoni...

Velika noć Bredlija Bila u NBA ligi! Sjajni šuter Vašingtona u trijumfu nad Portlandom u gostima (106:92) ubacio je čak 51 poen!

Bek Vizardsa na parketu je proveo čak 43 minuta, a od 37 upućenih šuteva ka košu, iz igre, ubacio je 21, iliti 57 odsto. Pošto je gotovo ubacio polovinu poena svog tima svi ostali nisu imali baš puno prostora da se razmahnu. Dvocifreni su bili još samo Keli Oubr Džunior sa 14 i Majk Skot sa 10 koševa.

U redovima Portlanda, kome je ovo treći vezani neuspeh, najbolji je bio Demijen Lilard sa 30 poena, osam skokova i devet asistencija. Jusufu Nurkiću za malo je iumakao dabl-dabl, pošto je imao učinak od 15 koševa i devet skokova...

Oklahoma je upisala treću pobedu u nizu pošto je tukla Jutu (šest mečeva u nizu bez poraza) pred svojom publikom - 100:94. Rasel Vestbruk nastavio je svoje dominaciju kada je "konačni proizvod u pitanju" (34 poena, 13 skokova, 14 asistencija), ali šut i te kako škripi - opet ispod 50 odsto, uz sedam promašenih trojki, odnosno svega 22 odsto van linije za tri. Pol Džordž dao je 21, Stiven Adams 20, a Karmelo Entoni 14 poena. Donovan Mičel bio je najefikasniji na drugoj strani - 31.

Toronto igra u strašnoj formi i to je potvrdio i noćas. U Kanadi je oružje položio Feniks - 126:113. Raptorsi su već u prvoj deonici stekli lepu zalihi od 13 poena viška (36:13) koju su manje više uspešno održavali sve do kraja. Do novog, četvrtog trijumfa u nizu, nosili su ih De Rozan i Lauri sa po 20 poena, Ibaka je ubacio 19. Kod Sansa najviše se istakao Devin Buker (19p, 5sk, 9as) koga su u finišu izneli sa terena zbog povrede čija težina još nije ustanovljena...

Toronto - Feniks 126:113

/DeRozan/Lauri 20 - Buker 19/

Oklahoma - Juta 100:94

/Vestbruk 34 - Miček 31/

Portland - Vašington 92:106

/Lilard 30 - Bil 51/

