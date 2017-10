Bild: Henes i Gvardiola izabrali novog trenera Bajerna!

Tema broj jedan u Nemačkoj je novi trener Bajerna, a uvek dobro obavešteni Bild i ovaj put je prvi doneo vest - Tomas Tuhel je taj!

List piše da se predsednik Bavarca Uli Henes i nekadašnji trener Pep Gvardiola u utorak imali višesatni sastanak na kojem je glavna tema bio novi šef stručnog štaba.

Izjava, naravno, nije bilo, međutim, Bild je na osnovu nekoliko stvari doneo zaključak da se radi o nekadašnjem treneru Borusije Dortmund.

Svađa u Bajernu - Uli hoće jednog, Rumenige drugog trenera! I ko je čovek iz senke...

Naime, Gvardiola je prijatelj sa Tuhelom, čak je i svojevremeno tražio od čelnika Bajerna da ga baš on nasledi u tom klubu. A jedino što je Henes kazao posle sastanka sa Gvardiolom u jednom restoranu u minhenskom kvartu Švabing, je da je Španac bio zadovoljan izborom novog stručnjaka.

Pep also had a meeting with Uli Hoeneß. Topic: New FCBayern coach - including Luis Enrique. pic.twitter.com/Q6zyKXiMgN