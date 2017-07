Bina Turbina upalio zvezdašku grejalicu: Sparta nije bolja, Milojeviću pazi se kontri...

Čovek koji je dizao Beograd i Prag na noge o duelu koji je na programu u četvrtak...

Veličina slova A A A

Slavija je Crvenoj zvezdi i Partizanu zbirno dala osam golova u Pragu, Plzenj je Vojvodini sakrio loptu, crveno-beli su stradali i u dvomeču sa Liberecom koji ne pripada aristokratiji fudbala u Češkoj... Sve je jasno - trener srpskog vicešampiona Vladan Milojević moraće do četvrtka uveče od svojih izabranika da sakrije "hajlajtse" čeških i ovdašnjih klubova u novijoj istoriji.

Imaće tradiciju Crvena zveza protiv sebe, ali čovek koji je dizao Beograd i Prag na noge Dragiša Binić u razgovoru za MOZZART Sport tvrdi da njegov bivši klub nije bez šansi. Naprotiv, popularni Bina Turbina upalio je "zvezdašku grejalicu".

"Sparta ima samo prednost zbog činjenice da se revanš igra na Letni, njihovom stadionu. Ostalo je tu negde, uz pretpostavku da će Crvena zvezda odigrati dvomeč na gornjoj granici mogućnosti. Pa kad će ako ne sad?! Pun stadiom, vrlo inspirativan protivnik i šansa da uradite nešto za crveno-beli deo zemlje", počinje priču za naš portal Dragiša Binić.

Krilo Zvezdine šampionske generacije posle osvojene titule u Bariju nosio je dres večitog Spartinog rivala, Slavije. Poručuje da zna za kakvu taktiku će se odlučiti Italijan Stramaćoni...

"Uveren sam da će se Sparta odlučiti za defanzivnu varijantu. Znaju oni da bi ovde, na Marakani mogli da pregore. Dakle, neće se zaletati. Isto tako očekujem da Zvezda ne krene grlom u jagode. Vrlo je bitno da sačuva svoj gol, da odigra kao protiv Irtiša i Radničkog iz Niša. Da pozadi sve osigura i da čeka šansu. A doći će šansa".

Nekada su se češke ekipe oslanjale na iskusne igrače iz domaće proizvodnje, ali ovog leta velikani iz Praga bili su rodonačelnici velike tržišne revolucije. Sparta je potrošila više od 10.000.000 evra na afirmisane legionare poput Kaje, Janka, čak i našeg Plavšića.

"Videćemo kako će to izgledati. Mislim da se Sparta još nije našla. Oni su od početka devedesetih do sada imali jednu ideju prilikom selektiranja tima. Uvek su bili krcati kvalitetnim češkim igračima koji liče jedan na drugog. Svi brzi, svi jaki, taktički odlično obučeni... Baš nam nisu ležali. Zato ponavljam, zato apelujem: Zvezdo, pazi se kontri. Nemoj tu da nas uhvate. To bi mogao da bude kraj. Potpisao bih sad 1:0. A 2:0? E to bi bio posao, to bi bio rezultat".

Još jednu stvar apostrofira Dragiša Binić...

"Sparta je, baš kao i Slavija, narodni klub. Za Čehe oni su više od klubova, kao ovde Crvena zvezda i Partizan. U takvoj atmosferi domaći igrači su u tom dresu uvek igrali preko svojih mogućnosti. Ne znam kako će sve to izgledati sada, kada je njihov gazda doveo brojne strance i trenera stranca. Ako su pravi - neće valjati. Ali ako nisu, eto Zvezdi šanse", zaključio je Binić ovaj razgovor.

(foto: MN Press)