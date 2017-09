Bio je to samo jači trening, a Bogdan je flertovao s tripl-dablom

Srbija lako stigla do treće pobede u Grupi D - 82:68

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Rutinski, bez stresa. Jači trening, da tako konstatujemo. Košarkašima Srbije nije bilo potrebno da se previše muče protiv Velike Britanije kako bi upisali i treću pobedu u Grupi D i tako nastavili poteru za Rusijom i vrhom tabele pred završno kolo, koje će biti odigrano u četvrtak. Srbija – Velika Britanija 82:68 (25:14, 22:24, 18:17, 18:13).

Tražio je selektor Aleksandar Đorđević pečat, potvrdu dobre igre protiv Turske i novu recku u tefteru. Dobio je ono što je tražio, a usput je imao taj luksuz da pruži šansu svima – da rasporedi minutažu i ne razmišlja o tome da li bi konačni ishod utakmice mogao da se dovede u pitanje. Dali su Orlovi sebi oduška pošto su pregrmeli turski pakao, tako da im ne treba ni zameriti što su igrali nešto opuštenije, s manjim zalaganjem u odbrani i bez nekakve atrakcije. Doduše, u toj opuštenosti Srbija je ponovo rivalu dopustila veliki broj trojki (8/22), što je na ovom trenutku boljka ove ekipe. Opet, treba istaći da je konačnih 82 poena ubačeno na čak 27 asistencija, te da je Srbija imala čak jedanaest ukradenih lopti.

Za pobedu bilo je dovoljno samo da se pojača gas u trećem kvartalu, odnosno pojača odbrana za oktavu više. I to je bilo to. Ostatak meča Srbija je odigrala sa pola gasa. Najefikasniji igrač Orlova bio je Bogdan Bogdanović sa 18 poena, s tim da mu je jako malo falilo da pribeleži tripl-dabl sa po sedam uhvaćenih lopti i asistencija. Uključujući i pet ukradenih lopti. Po jedanaest poena imali su Stefan Jović i Vladimir Štimac, s tim što je Bajernov plejmejker ubeležio pet asistencija, a Efesov centar isto toliko skokova. Milan Mačvan je imao 10 koševa.

Sada je najvažnija utakmica sa Belgijom, ali onda će sve oči biti uprte u sudar Letonije i Turske (četvrtak, 19.45), koji će sve rešiti.

Baš kako se i očekivalo, Srbija je Veliku Britaniju pobedila kombinovanim oružjem – šutem sa distance i pogocima iz reketa. Već u prvih dvanaest minuta utakmice Srbija je pogodila metu čak osam puta van linije 6,75 metara. Do poluvremena bilo je deset, a na toliko smo ostali do kraja utakmice.

Osim toga, selektor Đorđević je dobrano iskoristio visinsku prednost i tako učinio da Srbija dođe do dvocifrene prednosti. Takva postavka bila je efektivna u drugom kvartalu, kada su Marjanović, Štimac, Mačvan i Lazić ubacili 14 poena upravo iz neposredne blizine koša. U kombinaciji sa strelama Mačvanovim, Jovićevim, Micićevim i Bogd​anovićevim strelama, bez problema stiglo se do dovoljno visoke razlike, a prednost se čuvala praktično 37 minuta. Od trenutka kada je Srbija prvi put stigla do vođstva, do poslednjeg zvuka sirene.

Umela je ekipa Džoa Pruntija tek sporadično da uzvrati na rafalnu paljbu sa suprotne strane. Ali, čak ni najbolji strelci Velike Britanije nisu mogli da naškode srpskoj odbrani, iako je u određenim momentima bila malo uspavana. Iskusni Endrju Lorens bio bez ikakvog napadačkog učinka i uticaja na samu igru, dok dabl-dabl mašina Gejb Olaseni nije ispunila svoju normu, iako je na kraju imao 13 skokova. Uz tek šest poena. Kod Velike Britanije Tedi Okerafor je ubacio 17, a Kajl Džonson 13 poena.

Sreda će biti slobodna za ekipe u Istanbulu, a onda se ulazi u ludu završnicu. A mnogi će, osim za Srbiju, navijati i za trijumf Letonije nad Turskom.

VELIKA BRITANIJA - SRBIJA 68:82

/14:25, 24:22, 17:18, 13:17/

VELIKA BRITANIJA: Dang Akodo, Džonson 13, Mokford, Lorens, Okereafor 17, Klark 8, Mari 8, Boateng, Nelson 11, Ačara 5, Olaseni 6, Džozefs.

SRBIJA: Mačvan 10, Bogdanović 18, Lučić 2, Milosavljević, Birčević 5, Štimac 11, Lazić 2, Micić 8, Gudurić 5, Jović 11, Kuzmić 6, Marjanović 4.

