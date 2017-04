Birčević upozorava: Moramo da se opametimo, da suzbijemo nervozu... Čeka nas Zvezda!

"Ne znam u kom sastavu će igrati u utorak, ali mi moramo da gledamo nas i da našu igru što više popravimo, da se koncentrišemo na našu igru, a ne da razmišljamo previše o Zvezdi kao Zvezdi", kaže krilni centar Partizana

Skoro 35 minuta jurnjave za Vršcem i onda nešto više od tri minuta kvalitetne igre bilo je potrebno Partizanu da nadigra prvoplasirani tim Košarkaške lige Srbije. Dobro je tim iz Banata namučio Parni valjak, pomalo neočekivano, ali su crno-beli ipak pokazali veću snagu volje i na mišiće dobili prvi meč u Superligi.

Jedan od heroja Partizana bio je Stefan Birčević, koji je zajedno s Mihailom Andrićem bio tas na vagi koji je odneo konačnu prevagu. Ipak, srpski reprezentativac nije uopšte bio zadovoljan onim što je ceo tim pružio, pa i on sam.

"Moramo da budemo nezadovoljni ovom igrom protiv Vršca, osim u poslednja tri minuta. Možda je neki razlog to što skoro tri sedmice nismo imali utakmice, malo smo se više opustili za to vreme", rekao je Birčević posle utakmice i nastavio:

"Ušli smo opušteno u utakmicu, Vršac je ušao veoma dobro i borbeno, pogodili su neke šuteve, kasnije je kod nas ušla i neka nervoza. U trećoj četvrtini su čak poveli sa 13 razlike. Nije bilo lako stići to".

Na pitanje - da li je utakmica bila tesna zbog Partizanove loše, ili dobre igre tima iz Banata, Birčević je odgovorio kao iz topa:

"Ma, do nas je. Nismo smeli da dozvolimo da Vršac tako otvori utakmicu, da do treće četvrtine igra tako kvalitetno. I oni su igrali fenomenalno, ali mi nismo smeli da na našem terenu dozvolimo da oni igraju jače i borbenije od nas".

Onda se Birčević osvrnuo i na samu završnicu utakmice, kada Partizan uspeo da nadigra Vršac.

"Bilo je 74:70 za Vršac, a završeno je 86:76 za nas. Znači, da smo napravili seriju 16:2 u poslednjih pet minuta. Moramo svi koji ulazimo i koji igramo da iskoristimo bolje šansu. Mislim da ne sme niko od nas, niko nema to pravo da potceni bilo kog igrača iz KLS i da misli da će lagano doći do pobede. Možda je i dobro što se ovo desilo, da budemo uvereni da nijednu utakmicu ne možemo dobiti lako i bez odgovornosti i bez stopostotne igre".

Reprezentativni krilni centar čestitao je treneru Vladi Đokiću na dobrom vođenju svoje ekipe, a onda pomenuo da neke stvari Partizan mora pod hitno da izmeni.

"Mi moramo da neutrališemo ovu nervozu, nije to čak ni nervoza... Već moramo da se zbijemo i odigramo jače i dosta kvalitetnije, ako hoćemo nešto ozbiljnije da uradimo u Superligi".

Parni valjak će već u utorak imati daleko veći izazov u vidu - Crvene zvezde. Gde će biti u ulozi gosta.

"Već utorak nas čeka derbi. Protiv Zvezde ne smemo da imamo ni minut ovakve igre kao protiv Vršca, da bismo samo pomislili da možemo da uradimo nešto. Imamo tri dana da se pogledamo u oči, da se stisnemo i probamo da igramo dobru utakmicu".

Malo i o očekivanjima pred četvrti ovosezonski večiti derbi?

"Nema šta da se priča o Zvezdi. Ono su imali izvanrednu sezonu, nesrećno su ispali u Evroligi, ali im je sezona ipak odlična. Ne znam u kom sastavu će igrati u utorak, ali mi moramo da gledamo nas i da našu igru što više popravimo, da se koncentrišemo na našu igru, a ne da razmišljamo previše o Zvezdi kao Zvezdi. Tek je početak Superlige. Moramo mi da se zbijemo i odigramo kvalitetno, da treniramo još bolje i igramo bolje utorak".

Piše: Marko Protić

