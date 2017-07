Bjeković: Nevidljivi Leonardo je samo padao...

„Protiv Olimpijakosa ništa nije izgledalo kako treba“, rekao bivši sportski direktor crno-belih

Partizan trenutno nema tim za Ligu šampiona, smatra jedna od najvećih legendi tog kluba Nenad Bjeković. Nekadašnji napadač, trener i sportski direktor crno-belih rekao je u razgovoru za Informer da su igrači Miroslava Đukića bili ofanzivno impotentni u sudaru sa Olimpijakosom.

Bjeković je dodao da mu je najviše žao, jer je Olimpijakos prosečan sastav u kojem je samo Marko Marin napravio zavidnu karijeru.

„Teško je izbaciti Olimpijakos. Ovo je naša realnost, iako Grci nisu ne znam koliko jaki. Ne znam da li neko iz Olimpijakosa izuzev Marka Marina ima zavidnu karijeru. On je jedino zvučno ime. Rano smo primili gol i jurili rezultat. Partizan je inače ofanzivno orijentisan tim, ali u utorak ništa nije izgledalo kako treba. Realno, koliko smo puta šutnuli na njihov gol, pa da njihov golman ima bravuroznu intervenciju? Ili da su nam se isprečila stativa, prečka, pa da zato nismo dali gol“, rekao je Nenad Bjeković.

On je posebno analizirao partiju Brazilca Leonarda.

„Leonarda preksinoć nisam video u igri. Uopšte. Video sam samo da je nekoliko puta bio u 16 metara, da je padao i tražio penal. Protiv Javora i Mačve iz Šapca bi mu verovatno i svirali penal, ali u Evropi tako ne ide. Cela situacija sa njim i to nezadovoljstvo nisu samo njegova krivica već i ljudi u klubu, koji su dozvolili da se on ponaša tako kako se ponaša“, dodao je Bjeković.

(Foto Star Sport)