Bleki kao veliki: Ne sumnjajte u mene!

Ako bude kao Matija Nastasić biće super. Ako ne bude, opet je odličan potez preći iz Partizana direktno u Fiorentinu, tim pre što novac koji će se sliti u Humskoj 1 nije viđen od odlaska još jednog - trećeg - bisera crno-belih u inostranstvo. Bilo je leto 2012. kad je Lazar Marković prodat za 7.000.000 evra, a pet godina kasnije Nikola Milenković dostigao je najveću vrednost bilo kog fudbalera crno-belih na evropskom tržištu, jer će njegov transfer među Ljubičaste vredeti 5.100.000 evra.

Ostaće iza popularnog Blekija fudbaleri poput Aleksandra Mitrovića (Anderleht, 5.000.000), Petra Škuletića (4.000.000), Ivana Šaponjića (3.000.000), Miloša Jojića (2.200.000 evra)... Iz čega se može zaključiti da čuvena Partizanova škola i te kako opravdava status druge najbiolje u Evropi, ali istovremeno stoji upitnik da li su svi pobrojani morali (i kad!?) da napuste Topčidersko brdo.

Milenković će u Seriju A, ligu kao stvorenu za doradu štopera, iako je i u ovdašnjem prvenstvu nagovestio da u njegovim nogama ima materijala za vrhunsku karijeru, projektovanu prošle zime, prekomandom iz Teloptika u prvi tim i rečima tadašnejg trenera Ivana Tomića:

„Biće monstrum od igrača i vredeće 30.000.000 evra“.

Na dobrom je putu.

„Mogu samo da kažem da mi prijaju reči našeg generalnog direktora Miloša Vazure“, smireno priča je za MOZZART Sport Milenković posle potvrde da će od 1. jula da se preseli na stadion „Artemio Franki“.

O Fjorentini, pak, ni reč.

„Ne bih, razumite me. Meni je, verujte, u glavi samo sledeća utakmica. Gledam kako da u subotu savladamo Voždovac, nastavimo niz nepobedivosti, ostanemo u trci za titulom. Naravno, prijaju reč direktora Vazure da je posao sa Italijanima gotov, ali...“

To „ali“ znači da je ostalo još da Milenković otputuje u Firencu na konačan dogovor oko ličnih uslova - verovatno sledeće sedmice - kad će potpisati petogodišnji ugovor.

„Profesionalac sam. Igrač Partizana, u obavezi da se tako ponašam i postupam kako na terenu, tako i van njega. Ostaću do kraja takav, ništa se u mom načinu rada ili ponašanja neće menjati. Da pojedinostavnim: svoje zadatke do kraja sezone obaviću maksimalno odgovorno. U to niko nema razloga da posumnja. Dok sam ovde nema šanse da me sputaju bilo kakve informacije. Daću sve, ponavljam - sve - za ovaj klub“.

Deo javnosti saglasan je u oceni da je posao, sa finansijske strane, dobar. Em je reč o velikoj sumi novca, em će ona kompleno završiti na računu Partizana. S druge strane, odlaskom Milenkovića ugrožene su sportske ambicije ekipe na leto, pred početak evropskih kvalifikacija, potrebno je naći novog štopera, dovesti ga na vreme, uigrati do polovine jula... Posledično se otvara druga bolna tema srpskog fudbala: odlazak mladih u trenucima kad još nisu dobacili do 20. godine.

Na primer, Milenković je 19, a razmišlja kao da ima 39, koliko je Saši Iliću.

„Mislim da mladi, a nema to veze sa ovim slučajem, nego generalno, prerano odlaze u inostranstvo. Ne sazreju ni psihički, ni fizički, ne prođu određene situacije u našoj ligi, a onda odu „preko“ i dobiju sve preko noći. Na taj način se remeti njihova psiha i ako nisu dovoljno jaki u glavi onda fudbal trpi. A zbog njega su otišli, ni zbog čega drugog. Počinju manje da misle o sport, više od propratnim efektima. To nije dobro“.

Ovakavi stavovi dokaz su da obrazovanje, kućno vaspitanje i fudbal mogu ruku pod ruku. Samo, kad zakucana vrata neko sa nepristojnom ponudom...

„Mogu da razumem one koji su bili mlađi od mene i otišli, jer, ruku na srce, prilike u našem fudbalu su loše. Tereni, besparica. Znam i kako klub razmišlja, transferi su jedini način da se preživi“.

A do ozvaničnjea transfera u Fjorentinu, Nikola Milenković uverava da sadašnja ekipa Partizana ima šanse da sa trona pomeri Crvenu zvezdu. Tim pre što je iza crno-belih serija od 21 zvanične utakmice bez poraza i bolji skor u večitim derbijima (pobeda i remi).

„U prvih pet prolećnih utakmica smo nastavili gde smo stali pre pauze. Marko Nikolić je dobro ukopomovao tim, ako budemo do kraja sezone igrali ovako možemo da ostvarimo velike ciljeve. Kao fudbalera koji igra u defanzivi raduje me što smo ovog proleća primili samo dva gola (jedan u derbiju posle sudijske greške, drugi iz penala protiv Borca), jer smo naučeni da našu mrežu branimo srcem i da, kao poslednja brana golmanu, uradimo sve kako Filip Kljajić ne bi imao posla. S tim što, osim kolega iz odbrane, moram da pohvalim naše napadače, rade strašan presing u začetku akcija protivnika, kao i odličnu taktičku postavku fudbalera sredine terena.“

Odbrana Partizana, sa Milenkovićem kao štoperom, duže od šest meseci deluje više nego zadovoljavjuće, iako je posle odlaska Bojana Šaranova bilo sumnjičavih po pitanju kvaliteta golmana Filipa Kljajića (primio najmanje golova u ligi) i nepoverljivih povodom angažmana Bojana Ostojića.

A obojica su razuverili kritičare.

„Sa Kljajom se odlično razumemo, primetna je hemija među nama, nekad ne moramo ni da pričamo, gestikulacijom saopštimo jedan drugom detalje važne za postavku. Nadam se da će poneti epitet prve rukavice Superlige. A što se Ostojića tiče, ne samo da odlično igra, nego je i sjajan momak, žao mi je što nije kao mlađi došao u Partizan, napravio bi fantastičnu karijeru. U njega, kao i u ostale članove odbrambene linije, bekove Vulićevića i Miletića, imam ogromno poverenje“, zaključio je Nikola Milenković.

O NEPOZIVANJU U REPREZENTACIJU: MOMCI, OSVOJITE EP

Za mnoge iznenađujuće, Nikola Milenković nije se našao na spisku novog selektora Nenada Lalatovića za provere mlade reprezentacije Srbije protiv Švedske i Slovačke.

„Nije da sam iznenađen, ali možda selektor misli da bi ekipa koja je iznela teret kvalifikacija trebalo da učestvuje i na Prvenstvu Evrope. Što je u redu. Moje je da to prihvatim, a momcima koji nas budu predstavljali u Poljskoj poželim sreću. Siguran sam da kvalitet posedju i da posle osvajanja evropskog zlata u konkurenciji kadeta i svetskog kod omladinaca, mogu do najsjajnijeg odličja i u ovoj uzrasnoj kategoriji“, rekao je Milenković za naš portal.

Do juna ima šanse da uđe na spisak. Ako je dobar za Fjorentinu, valjda je i Srbiju.

