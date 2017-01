BLOKBASTER FINALE: Rafael Nadal VS Rodžer Federer

Sutra ujutru od 09.30 očekuje nas jedan od najznačajnijih teniskih mečeva ikada. Da li je ovo poslednji veliki prasak dva majstora belog sporta!

Odavno jedan teniski meč nije digao ovoliko buke kao što je to finale Australijan opena u muškom singlu. Čak ni onaj nedavni "konačni obračun" Endija Marija i Novaka Đokovića u poslednjem susretu sezone 2016. koji je odlučio prvo mesto na ATP listi. Samo ako ste prespavali poslednju sedmicu ne znate da će se za pehar prvog grend slema sezone boriti niko drugi do Rodžera Federera i Rafaela Nadala! Meč je zakazan za nedelju ujutru od 09.30 po srednjoevropskom vremenu.

Ukoliko Švajcarac slavi stići će do 18. grend slem titule, dok bi u slučaju trijumfa Nadala to njemu bio 15. najveći pehar. Organizatori Australijan opena mogli su samo da sanjaju takav razvoj događaja jer ne postoji turnir koji ne bi voleo da vidi baš ovo finale. A malo ko je verovao da je tako nešto moguće pošto su i jedan i drugi prerano zbog povreda završili prošlu sezonu.

"Sve ću da dam na terenu, daću celog sebe! Ako posle finala ne budem mogao da igram sledećih pet meseci, nema problema!" priznao je Federer.

Dva velika asa prvi meč su odigrali pre čitavih 13 godina na mastersu u Majamiju, a pobedu je odneo Španac protiv tada praktično nepobedivog Švajcarca. Poslednji put njih dvojica su ukrstili rekete novembra 2015. u Federerovom rodnom Bazelu kada je slavio domaći miljenik.

Bilo kako bilo, na kraju ostaje utisak da je ovo "labudova pesam" dva velika asa koji su obeležeili zlatnu eru svetskog tenisa. Nadajmo se da nije tako.

FAKTOR TEREN

Mnogi stručnjaci tvrde da su upravo organizatori AO dali sve do sebe da Federer dospe do ovde, promenivši pre tri meseca podlogu koja je sada pakleno brza. Upravo zato je i došlo do ispadanja velikog broja favorita, pre svih Novaka Đokovića, Endija Marija, ali i sada već bivše šampionke i prve igračice sveta, Angelik Kerber. To je potvrdio i sam Federer:

"Ovakve podloge su se koristile na turu negde do 2005. kada su naglo usporene. Mi smo tada morali da menjamo način igranja. Neko je uspeo u tome, ali i mnogi nisu".

7637: RAFAEL NADAL - RODŽER FEDERER, TS 4+ KVOTA 1,47

Sporije podloge su uvedene zato što je navijačima dosadilo da gledaju dosadu u vidu servis-volej igre koja je dozvoljavala taktički i tehničkim slabjim igračima da dominiraju, kao što je npr. Goran Ivanišević. Od tada je krenula era pravih majstora igre kakvi su Rodžer, Rafa, Nole ili Endi. Igrači koji se ne oslanjaju samo na snagu udraca i jak servis. Jedini među njima kome takva podloga zaista odgovara je Federer, što ga u neku ruku stavlja ispred Rafe kada je u pitanju ovaj faktor.

Pored terena i nove loptice su daleko brže i imaju veći odskok, što u suštini više odgovara levorukom bombarderu sa Majorke koji će protivnika sigurno terorisati forhend dijagonalama.

STATISTIKA I TRADICIJA

Što se tiče statistike i tradicije, tu je apsolutni lider Rafael Nadal koji ima izuzetno pozitivan skor sa maestrom iz Bazela.

- Nadal vodi 23-11 u međusobnim susretima

- Nadal vodi 14-7 u finalima

- Nadal vodi 9-7 na tvrdoj podlozi

- Nadal vodi 3-0 na Australijan openu

- Federerov skor u grend slem finalima 17-10

- Nadalov skor u grend slem finalima 14-6

- Federerov skor u AO finalima 4-1

- Nadalov skor u AO finalima 1-3

PROGNOZA

Mnogo faktora utiče na to ko bi sutra mogao da podigne trofej Normana Bruksa koji se prošlih godinu dana nalazio po šesti put u rukama Novaka Đokovića. I svi su složni u jednom - biće to paklen susret! Dakle 4+ setovi su praktično fiks, ali ko će na kraju slaviti, to je daleko teže pitanje.

7637: RAFAEL NADAL - RODŽER FEDERER, KI 1 KVOTA 1,85

Favorita je teško odrediti. Ako se gleda međusobni skor, to je Nadal. Ali, ako se gleda kvalitet igre u proteklih šest kola prvog grend slema sezone, ako i uslovi na terenu (pre svega podloga i navijači) tu je Švajacarac u prednosti. Odluka je zaista teška, a mi kažemo Rafa. Kakvo je vaše mišljenje?

