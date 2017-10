Boaći pred Arsenal: Biće to jedna od najboljih utakmica koje je Crvena zvezda ikada odigrala

"Daćemo sve od sebe da osvojimo tri boda i preuzmemo vođstvo na tabeli", rekao je Boaći

Crvena zvezda i njeni navijači žive za utakmicu sa Arsenalom (četvrtak, 19.00), pa je u ovom trenutku sve na stadionu Rajko Mitić podređeno spektaklu sa Tobdžijama.

Tako je i sa najboljim strelcem srpskog vicešampiona Ričmondom Boaćijem, od čijeg će golgeterskog umeća u mnogome zavisiti i otpor srpskog vicešampiona protiv snažnog kluba iz Londona.

Crveno-beli u ovaj meč ulaze kao drugoplasirani tim Grupe H, sa dva boda manje od sastava Arsena Vengera.

„Oni su trenutno prvi, ali ukoliko mi pobedimo, preuzećemo im to mesto. Daćemo sve od sebe da osvojimo tri boda i preuzmemo vođstvo. Oni sigurno dolaze da pobede, ali ja sam uveren da će u četvrtak biti jedna od najboljih utakmica koje je Crvena zvezda ikada odigrala“, rekao je Ričmond Boaći.

Ipak, reprezentativac Gane smatra da je najvažnije to što je kompletan sastav Vladana Milojevića na okupu.

„Pre svega želim da se zahvalim Bogu što su moji saigrači zdravi i što priprema za meč u četvrtak teče po planu. Dočekujemo jednu od najboljih ekipa sveta. Svi smo upoznati sa načinom na koji igra Arsenal, ali ne razmišljamo mnogo o protivniku. Važno nam je samo ono što mi treba da uradimo na terenu. Naša odlučnost i potpuna koncentracija, kao i agresivnost u igri tokom čitavog meča doneće nam dobar rezultat u ovoj utakmici. Verujem da se naporan rad uvek isplati. Ukoliko mi nastavimo da se trudimo kao što smo to radili i do sada, uveren sam da je nakon 90 minuta sve moguće.

Zvezdin napadač je u dosadašnjem delu sezone u evropskim mečevima postigao osam golova.

„Želim da postignem gol na svakoj utakmici, a činjenica da ovog puta igramo protiv Arsenala ne menja ništa. Maksimalno sam motivisan jer uvek pred sebe postavljam velike izazove i želim da igram važne utakmice. Znam da su i moji saigrači željni dokazivanja i da su i oni, kao i stručni štab, spremni za velika dela. Sve što nam je potrebno u ovom trenutku jeste da navijači dođu da nas podrže u što većem broju. Znamo da će nam oni biti dodatni podstrek da damo sve od sebe i da učinimo sve da srećni napuste stadion u četvrtak uveče“.

Iako se o utakmici sa Arsenalom već dugo govori, fudbaleri Crvene zvezde ne osećaju pritisak pred meč.

„Ovo je fudbal i šta god da se dogodi, tako je moralo da bude. Igramo protiv velikog tima, ali na ovoj utakmici ću biti isti kao i uvek. Daću sve od sebe, kao što to radim svaki put. Siguran sam da i moji saigrači tako razmišljaju. Zato i kažem da ne osećamo pritisak, ovo je igra. Izaći ćemo na teren i igraćemo svoju igru kako najbolje umemo. Na kraju ćemo videti ko će pobediti“.

Broj 14 zajednički je Zvezdinom špicu i legendi londonskog kluba Tijeriju Anriju.

„Jedan od mojih omiljenih igrača igrao je za Arsenal. Zbog Tijerija Anrija i nosim broj 14. On je zaista fudbaler kome se divim. Ipak, ne povezujem to nikako sa ovom utakmicom. Meč protiv Arsenala je moj posao, ono što ja radim kako bih usrećio navijače, kako bi ljudi prepoznali moje ime i kako bi Zvezdi, sa svojim saigračima, doneo pobedu. Ekipa je na prvom mestu. Želim da pobedimo Arsenal, to bi bila jedna od mojih najvećih pobeda u životu“, poručio je Boaći.

