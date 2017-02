Boaći puca od samopouzdanja: Moja najveća snaga je što nemam slabosti!

"Ako me zaustaviš, krenuću i drugi put. Ako me zaustaviš drugi put, krenuću i treći. Uporan sam, dok sudija ne odsvira kraj moj posao je da trčim, trčim i samo trčim, kao lud", kaže golgeter iz Gane

Veličina slova A A A

Crvena zvezda nije predugo čekala Ričmonda Boaćija. Napadač iz Gane je već u drugoj zvaničnoj utakmici u crveno-belom dresu bio dvostruki strelac, a da je imao malo više sreće i koncetracije u određenim trenucima utakmice sa Bačkom mogao je još koji put da pogodi mrežu rivala.

Golovi mu donose veliko samopouzdanje i nada se da će seriju uspeti da nastavi i u predstojećem večitom derbiju protiv Partizana.

"Posrećilo mi se da u prošlom kolu dam dva gola, jer sam bio u dobroj poziciji. U mojim mislima su uvek golovi, samo želim da pogodim na svakom meču, pa tako i protiv Partizana", rekao je Boaći za Informer.

Koliko tamnoputi golgeter veruje u sebe osklikava i naredna rečenica.

"Moja najveća snaga u odnosu na protivnike je to što nemam slabosti. Ja ne odustajem. Ako me zaustaviš, krenuću i drugi put. Ako me zaustaviš drugi put, krenuću i treći. Uporan sam, dok sudija ne odsvira kraj moj posao je da trčim, trčim i samo trčim, kao lud".

Boaći poštuje Partizan, ali veruje u slavlje na prvom obračunu sa crno-belima.

"Partizan ima dobru ekipu, ali spremni smo da se suočimo sa njima i pokažemo im ko je gazda na Marakani. Gledao sam inserte jedine Partizanove utakmice i snimak prošlog derbija, u kojem Zvezda uopšte nije bila slabija iako je poražena", dodaje Boaći za Informer.

Pokretljivi napadač je tokom dosadašnje karijere imao priliku da vidi derbi Đenove i zatrese mrežu Real Madrida. Sada je trenutak da to učini i u najvažnijoj utakmici srpskog fudbala.

"Igrao sam velike utakmic. I meč Đenova - Sampdorija je veliki derbi, navijači su takođe fantastični. Ovde je, čini mi se, vrelije. Neverovatan je oserćaj dati gol Realu, ali i pogoditiu mrežu u svakom derbiju. Bio bih presrećan da se nađem među strelcima", rekao je Boaći za Žurnal.

Iako je kratko u crveno-belom dresu, Zvezdin napadač već ima omiljenog saradnika na terenu, a to je Gelor Kanga.

"Kanga zna kako se krećem, uvek pričamo gde želim loptu. Zato mi i odlično asistira. Veoma je zabavan. Pričam sa njim na engleskom. Samo ja razumem njegovu verziju jezika", dodao je Boaći.

Utakmica između Crvene zvezde i Partizana na stadionu Rajko Mitić zakazana je za subotu 4. mart s početkom u 18 časova.

(FOTO: Star Sport)