Boaći: Sa Zvezdom mogu sve, a bez nje bih još igrao u Seriji B

„Zahvaljujući Zvezdi moje ime sada znaju ljudi koji inače nikada ne bi znali za mene“, poručuje napadač iz Gane

Crvena zvezda je na svom zvaničnom portalu objavila širu verziju rubrike “Leksikon”, koja se pre svake utakmice crveno-belih može nabaviti na blagajnama stadiona Rajko Mitić.

U ovoj rubrici učestvovao je sjajni napadač Crvene zvezde Ričmond Boaći, koji je dao vrlo interesantne odgovore na ukupno 20 postavljenih pitanja

Napadač iz Gane je do sada odigrao ukupno 26 zvaničnih utakmica za srpskog vicešampiona i postigao 23 gola, a svojim svojim načinom igre i pre svega ophođenju prema crveno-belom dresu, brzo je poneo simpatije pristalica najtrofejnijeg srpskog kluba.

1. Srećan broj?

“Zaista nikada nisam imao srećan broj, ali od kada sam u Zvezdi mogu da kažem da mi 14 donosi sreću. Nikada ga ranije nisam nosio na dresu, a sada sam ga izabrao zbog Tijerija Anrija, čijem fudbalskom umeću se divim. On mi je po mom mišljenju jedan od najboljih napadača na svetu i odlučio sam se da i ja okušam sreću sa njegovim brojem. Pošto mi ide dobro neću ga menjati”, rekao je Boaći.

2. Omiljena hrana?

“Najviše volim da jedem pirinač”.

3. Omiljeno piće?

“Sok od jabuke”.

4. Šta ne jedeš i ne piješ?

“Kao i svi ostali ljudi, jedem većinu hrane. Ne pijem alkohol, možda jednom godišnje kada imam poseban povod za to popijem pivo”.

5. Šta uvek imaš u frižideru?

“Pileća krilca.”

6. Kako se snalaziš u kuhinji i šta najbolje spremaš?

“Mogu da pokušam. Nisam mnogo loš, živeo sam sam u Italiji tako da znam da spremim pastu na nekoliko načina”.

7. Omiljeni crtani junak?

“Nikad ne gledam crtaće, mislim da iz njih nema šta da se nauči”.

8. Da li imaš kućnog ljubimca?

“Nemam”.

9. Koga bi voleo da upoznaš?

“Bila Gejtsa. Želeo bih da me nauči kako da zarađujem kao on, da me posavetuje kako da budem toliko uspešan”.

10. Koji sport pratiš pored fudbala?

“Boks, kao dečak sam trenirao taj sport”.

11. Šta radiš u slobodno vreme?

“Slušam motivacione govore Erika Tomasa i Leslija Brauna. Takođe volim da gledam filmove i najbolje mečeve mog omiljenog boksera Muhameda Alija”.

12. Imaš li neki strah?

“Imam strah od toga da Bog odluči da prestane da vodi računa o meni. Jedino se plašim Boga”.

13. Najlepši grad u kojem si bio?

“Nisam posetio mnogo gradova, ali izdvojio bih Sevilju, Milano je prelep, kao i Rim. Nisam obišao ceo svet, tek me čeka mnogo avantura i zato ne mogu da se odlučim za najlepši”.

14. Kako si potrošio prvu platu?

“Poslao sam je majci zato što sam sebi još kada sam bio dečak obećao da ću uraditi sve da ona ne mora više da se muči u životu. Imao sam devet godina kada sam je čuo kako govori, dok je misila da ja spavam u drugoj sobi, da je jako umorna, ali da mora da nastavi da radi zbog svoje dece. Tada sam obećao sebi da je to poslednji put da joj dopuštam da radi toliko naporno. Zato danas igram fudbal. Želim da pomognem onima koji nemaju, jer znam kako se osećaju. Ne želim da niko na svetu mora da počne kao ja. Bitno je da znate za šta se borite, iz kakvih god uslova da krećete. Ja imam svoj razlog za borbu, a to je moja porodica. Nikada više ne želim da vidim svoju porodicu i prijatelje da se muče”.

15. Prva utakmica na kojoj si bio?

“Đenova za koju sam igrao protiv Fjorentine u Đenovi. Do 85. minuta smo vodili 3:1, a onda je Mutu do poslednjeg sudijskog zvižduka postigao dva gola za Fjorentinu, nisam verovao da je to uopšte moguće”.

16. Omiljeni saigrač?

“Abraham Frimpong, on mi je kao brat”.

17. Ko najlepše proslavlja gol?

“Mislim da su moji saigrači koju u poslednje vreme kao odgovor na ovo pitanje navode moje ime u pravu. Proslavam golove na mnogo različitih načina”.

18. Omiljeni stih iz Zvezdine pesme?

“Trudim se da ih naučim, ali jezik mi je jako težak za izgovor. Sigurno neću odustati, uskoro ću moći da izdvojim najlepši deo”.

19. Poruka za navijače?

“Bez navijača ne bi bilo Crvene zvezde. Žlelim da ih pozovem da u što većem broju dolaze da nas podrže jer nama to mnogo znači. Mi na terenu ne igramo za sebe, nego za njih. Kada igrate fudbal i zarađujete, to ne radite samo zbog sebe, mnogo je ljudima kojima možete da pomognete. Zato bi oni trebalo da dolaze da nas podrže, kako bismo im pružili sve što možemo”.

20. Šta je Zvezda za tebe?

“Crvena zvezda me je dovela u fudbalsku žižu interesovanja. Imao sam priliku da igram devet godina u Italiji, Juventus me je kupio, ali nikada pre nisam igrao u Ligi Evrope. Crvena zvezda mi je dala priliku da to ostvarim. Zahvaljujući Zvezdi moje ime sada znaju ljudi koji inače nikada ne bi znali za mene. Sa Zvezdom mogu sve, a bez nje bih još uvek igrao u Seriji B i zato sam mnogo zahvalan ovom klubu. Ljubav i zahvalnost ću zauvek osećati prema ovoj ekipi, čak i kada je jednog dana budem napustio”, poručio je Boaći.

