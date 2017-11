Boaći za Italijane o pozivu u Zvezdu, noćnom životu, Konteu, Di Frančesku, Čelsiju, Milenkoviću...

Italijanski mediji prate igre nekadašnjeg napadača Đenove, Sauola, Juventusa, Atalante, Latine i današnjeg golgetera Crvene zvezde

Dobar glas daleko se čuje. A Italija čak i nije mnogo daleko... Tako da i nije čudo što u Italiji s posebnom pažnjom prate igre Ričmonda Boaćija u Crvenoj zvezdi. Napadač iz Gane je nosio dresove brojnih italijanskih klubova, a otkako je došao u beogradski klub igra fudbal života.

Ove sezone je udarna Zvezdina igla, jedan od najzaslužnijih za plasman u Ligu Evrope, njegov gol je doneo veliku pobedu u Kelnu, a na domaćoj sceni je drugi strelac lige. Dovoljno da se italijanski portal Tutomerkato zainteresuje kako je to Boaći procvetao u Srbiji.

„Prvo želim da zahvalim Bogu koji mi je dao snage da dođem do svega ovoga što mi se dešava“, kaže Boaći.

Objašnjava i kako mu je stigao poziv Crvene zvezde i šta je to promenio po dolasku u Beograd.

„Kada sam došao ovde, u glavi mi je bilo samo da radim stvari koje do tada nisam radio. U Italiji sam previše uživao uveče posle treninga. Bio sam jako mlad. Mnoge ekipe u kojima sam bio nisu imale poverenje u mlade igrače. Sa kontinuitetom u Zvezdi su stigli i rezultati. Hvala klubu jer je verovao u mene. Kada su me zvali, rekli su mi: 'Igraćeš stalno'! A kada stalno igraš u ekipi koja pretežno napada, onda je to dobra stvar. Tako je bilo i u Sasuolu. Stalno smo napadali“.

U Sasuolu je Boaćija trenirao Euzebio di Frančesko koji je napravio čudo od tog anonimnog kluba, pretprošlog leta je pregazio Zvezdu u Evropi za Neroverdima, a ove sezone radi fenomenalne stvari u Romi.

„Znao sam da će uspeti i uvek sam to govorio. Bio sam oduševljen kada sam video da ga zove veliki klub. On je trener koji ti obezbedi uslove da igraš u sistemu koji preferiraš. Da bi lakše postizao golove. Njegove taktike su neverovatne“.

Boaći i dalje prati dešavanja u Italiji...

„Pratio sam kada sam otišao, a pratim i sada. Pratim moj klub - Juve. Pratim sve klubove u kojima sam odrastao i rado ih se sećam. Ljudima iz Atalante i Đenove sam bio kao sin. Stvari koje sam naučio u Italiji sa svim tim sjajnim trenerima su mi od velike koristi i danas. Ako me Italija opet pozove, rado ću joj se vratiti“.

Italija je prošlost, a Srbija sadašnjost Ričmonda Boaćija. Sa Crvenom zvezdom je debitovao u Ligi Evrope.

„Ovo je dar od Boga. Potvrda da me sreća prati u životu. Do sada nikada nisam igrao u ovom takmičenju. Igramo sa velikim samopouzdanjem, a ja se u svakoj novoj utakmici trudim da zaboravim ono što je bilo pre toga i da dam 120 odsto sebe“.

Zvezda je u igri i za oba domaća trofeja.

„Za sada smo prvi i bežimo Partizanu. Ali prvenstvo je dugačko, ništa još nismo osigurali i dok ne budem držao trofej u rukama, ne želim ništa da prejudiciram“.

Prethodnih nedelja su engleski i italijanski mediji pisali o interesovanju Čelsija i Antonija Kontea za Boaćija. Konte ga je već trenirao kao tinejdžera u Juventusu...

„Da, pojavilo se mnogo glasina. Ali dok ne potpišem ugovor, ništa nije tačno. Konte me je želeo i kupio me je doveo me je u Juventus iz Sasuola. Za mene je on uvek bio veliki trener i mnogo sam mu zahvalan. Sećam se kada me je Juventus pozajmio Elčeu, jer nije bilo mesta za mene u tadašnjem timu, Konte me je pozvao da me ohrabri i da me podseti da imam kvalitet. Za momka od 19 godina, to je velika satisfakcija. Ako me opet bude želeo, bio bih presrećan“, kaže Zvezdin napadač.

Italijane je zanimalo i Boaćijevo mišljenje o mladom štoperu Nikoli Milenkoviću koji se ovog leta preselio iz Partizana u Fiorentinu. Prošle sezone je vodio bitke u derbijima sa Boaćijem, ali od dolaska u Fiorentinu još nije dobio pravu šansu kod trenera Piolija.

„Kada je igrao protiv mene, bio je prilično dobar i odradio je posao. Bio sam iznenađen koliko je jak u glavi. Ima kvalitet, ali uvek treba da razmišlja kako da radi još više i kako da bude bolji“.

