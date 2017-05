Boaćijev idealni scenario: Dva komada u finalu kupa i ispunjeno obećanje...

"Biće to prvi derbi koji igram na Partizanovom stadionu i readujem se tome. Oni će kao domaćini osećati mnogo veći pritisak jer će morati da se postaraju da ne odnesemo trofej sa njihovog stadiona, ali ne verujem da će im to poći za rukom"...

Crvena zvezda se sutra utakmicom protiv Radničkog iz Niša oprašta od svojih navijača u ovoj sezoni. Šanse za odbranu trona svedene su na minimum, ali dok teoretska šansa postoji crveno-beli imaju pravo da se nadaju.

Najbolji strelac najtrofejnijeg srpskog kluba ovog proleća - Ričmond Boaći, može da obeća samo ono što je do njega i njegovih saigrača, a to je da će zabeležiti tri boda za kraj...

"Pobedićemo! Verujem u svoju ekipu i u sebe, odlično se spremamo, naporno radimo i ne postoji razlog da ne bude tako. Pobedićemo i zbog naših navijača koji nas sve vreme bezrezervno podržavaju. Verujem u snagu koju nam oni sa tribina daju. Nikada nisam video takvu publiku koja daju sve klubu. To me tera da na terenu budem još bolji i da dam svoj maksimum zbog njih. Ništa nije gotovo dok sudija ne odsvira kraj utakmice u nedelju, sve je moguće. Pobeda u poslednjem meču u prvenstvu pomoći će nam da u dobrom raspoloženju i sa mnogo više samopouzdanja uđemo u pripremu za finale Kupa".

A šta od tog finala očekuje Boaći?

"Biće to prvi derbi koji igram na Partizanovom stadionu i readujem se tome. Oni će kao domaćini osećati mnogo veći pritisak jer će morati da se postaraju da ne odnesemo trofej sa njihovog stadiona, ali ne verujem da će im to poći za rukom".

Strelac 13 golova u drugom delu prvenstva podseća na obećanje koje je dao kada je dolazio na Marakanu prošle zime...

"Svojim učinkom neću biti zadovoljan dokle god ne postignem 15 golova, to je ono što sam rekao da ću uraditi kada sam došao u Crvenu zvezdu. Imamo još dve utakmice na kojima ću se potruditi da ostvarim svoj cilj, svakog dana naporno radim na tome. Svakako bi najlepši scenario bio da u finalu kupa dam dva gola, sve je moguće".

Na prethodnoj utakmici protiv Mladosti Crvena zvezda je deo utakmice odigrala sa dva napadača.

"U bilo kojoj formaciji mogu dobro da se snađem, nebitno je da li sam najistureniji napadač ili imam nekog pored sebe. Bitno je samo da pobeđujemo, a po mom mišljenju na prethodne dve utakmice smo izgledali i odigrali odlično kao ekipa. Promena trenera donela je neke male izmene u igri", podvukao je Boaći.

