Boaćijev menadžer: Uskoro odlazi... Poznat je klub

Engleski mediji pišu da je Everton favorit

Uspela je Crvena zvezda prošlog leta da zadrži Ričmonda Boaćija posle sjajne polusezone i da sa njim potpiše ugovor do 2019. godine što se ispostavilo kao sjajan potez uprave crveno-belih. Boaći je bio jedan od ključnih faktora za ulazak u Ligu Evrope i jedan je od najzaslužnijih što će Zvezda protiv Kelna imati šansu da prezimi u Evropi.

Ali dobre igre i uspesi su podigli cenu napadaču iz Gane. Crvena zvezda će biti na mukama u januaru kako da zadrži svog najboljeg strelca. Od letos se Boaćijeva vrednost multiplicirala, pominju se i sume od oko 10.000.000 evra, a inostrani mediji su baratali imenima raznih klubova među kojima je čak i Čelsi.

Jedan od njegovih menadžera Oliver Artur je u izjavi za medije u Gani otkrio da se bliži rastanak Zvezde i Boaćija.

„Ričmond će se uskoro preseliti u poznat klub u Evropi. Možda će se to desiti već u januaru, a svakako će se desiti u junu“, poručio je Artur.

Razni klubovi su se pomninjali kao zainteresovani za Zvezdinog golgetera, pominjali su se Sparta i Anderleht, a najvije vesti sa Ostrva glase da će Everton prvi krenuti u januaru po Boaćija.

Klub sa Gudison Parka je u velikoj krizi i neophodna su mu pojačanja u zimskom prelaznom roku. Letos su Karamele prodale Lukakua i čekale sam finiš prelaznog roka da dovedu adekvatnu zamenu ali su ih odbili Dijego Kosta i Olivije Žiru. Doveli su samo Sandra Ramireza iz Malage, ali on nije opravdao očekivanja i Everton je bez klasične „devetke“ ušao u sezonu. Tačnije, ima Umara Nijasa koji je rehabilitovan u nedostatku pravih napadača, ali on nije dugoročno rešenje i na to mesto bi mogao dođe Boaći. Everton u napadu ima još Runija, Kalvert Luina, Lukmana i Miralasa, ali niko od njih se ne uklapa u profil klasičnog centarfora za kojim Everton vapi.

Ostrvski mediji pored Evertona pominju i Kristal Palas kao mogućeg Boaćijevog kupca. Orlovi su takođe u velikoj krizi, poslednji su na tabeli i u januaru moraju da kupuju, a najpotrebnije im je pojačanje na poziciji centrafora. Njihov prvi napadač Kristijan Benteke nije dao nijedan gol na devet mečeva, dok je njegova zamena Konor Vikam povređen.

