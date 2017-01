Bobi i srpska deca u Detroitu: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine (VIDEO)

Boban Marjanović je imao zanimljivu posetu u Detroitu. Obišli su ga predstavnici srpske zajednice iz tog grada, a neki su imali priliku da odigraju košarku na poluvremenu utakmice.

Bobi se družio sa decom koja vuku korene iz Srbije, a usput su zapevali. Na repertoaru je bila pesma "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine". Stihovi koji dosta toga kazuju.

Marjanović nije krio zadovoljstvo zbog ove posete i istakao je da mu je drago što je imao ovakvu podršku uz poruku "Ja sam jedan od njih".

Evo kako je sve to izgledalo.

A group of young Serbian basketball players recently visited @ThePalace for a night that included meeting BOBAN.



Jr. Pistons has the story. pic.twitter.com/PRulOU9Dl5