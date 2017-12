Bobi, San Antonio te voli! Ovo nikad neću zaboraviti (VIDEO)

Boban Marajnović ponovo u San Antoniju. Ne, naravno da nije reč o transferu, ali gostovanje Detroita u Teksasu imalo je posebnu dimenziju za navijače domaćeg tima koji su priredili toplu dobrodošlicu srpskom reprezentativcu, iako ovaj nije ni ulazio u igru u meču u kome su Pistonsi poraženi 93:96.

Mada mu je trener Stiv van Gandi na prethodna tri susreta davao kakvu-takvu minutažu, sinoć nije „skidao“ Bobija. Div iz Boljevca, razume se, nije promakao domaćinima. Ni lokalnim novinarima, pa ga ja saradnik TV Foks Met Boner intervjuisao pre meča i preneo mu pozdrave navijače, opisavši nekadašnjeg centra Crvene zvezde kao „jednog jedinog“ i da je prorastao za srca publici u San Antoniju, iako je samo jednu sezonu nosio dres tog kluba.

„Sparsi te i dalje vole, grad te i dalje voli“.

Klivlendov teror i Flešova osveta, poludeli Buker, Juta na +47, Kajri poništio Janisovih 40 (VIDEO)

Bobi se iznenadio. Prijatno.

„Mnogo mi je drago što sam ovde. Toliko lepih sećanja imam, toliko fantastičnih ljudi je bilo i ostalo tu. Svuda može da bude čoveku lepo, ali ja ovo gostoprimstvo, međuljudski odnos kakav vlada u Sparsima, neću nikada zaboraviti“, rekao je Marjanović.

Forever a @Spurs favorite, Matt Bonner caught up with Boban before tonight's game against his former team! #GoSpursGo pic.twitter.com/IsOpIocScn