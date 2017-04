Bobo Vijeri: Ronaldo i ja - tandem snova, najbolji koji Inter imao! Sve bi bilo drugačije da se nije desio crni 5. maj...

„Molio sam Moratu da ne proda Ronalda, ali nije me poslušao. Nikada nisam prežalio njegov odlazak u Real“, kaže legendarni Italijan

Veličina slova A A A

Sreća, tuga, žal, nostalgija. Rečju - emocija.

Karijera Kristijana Vijerija satkana je od mnogo neponovljivih momenata, a u iskrenom razgovoru za Skaj Sport govorio je o najluđim godinama. O vremenu kada je u Interu nosio dres s brojem '32'.

Prisetio se legendarni italijanski napadač vremena kada je sa Ronaldom delio svlačionicu, godina ispunjenih ludilom, ali i jednoj sezoni koja je promenila sve. Naravno, govorio je o ONOM 5. maju - danu kada je Inter izgubio titulu u poslednjem kolu zbog jedne katastrofalne greške verovatno i najveće promašene investicije u klupskoj istoriji - Vratislava Greška.

„Morali smo da uzmemo tu titulu, a nismo bili spremni na to. Izgubili smo taj skudeto i to je bio najteži trenutak u mojoj karijeri. Siguran sam da bi sve bilo drugačije da smo tada postali šampioni. Ali, sve je otišlo naopako. Ronaldo nas je napustio, Ektor Kuper je otišao, mnogi igrači su takođe nestali“, rekao je Bobo Vijeri.

Leta 1999. godine tadašnji predsednik Intera Masimo Morati odlučio je da razbije kasu i iskešira vrtoglavih 49.000.000 evra za Vijerija, u to vreme napadača Lacija. Ovim transferom postavljen je rekord svetskog fudbala, a Inter je u svojim redovima imao dvojicu najboljih golgetera tog vremena. Naravno, reč je o Ronaldu i Vijeriju. Ipak, nesrećnim sticajem okolnosti, zbog raznih povreda dvojice asova u tri sezone odigrali su tek 14 utakmica zajedno.

„Bolelo je to, mene i njega. Nismo uspeli da odigramo ni 20-30 utakmica zajedno. Ali, bili smo pravi tandem snova. Savršenstvo“.

Vijeri je otkrio da se nikada nije pomirio s Ronaldovim prelaskom u Real Madrid 2002. godine.

„Govorio sam Moratiju tada: 'Nemoj da ga prodaš, nemoj da ga prodaš. Osvojio je Svetsko prvenstvo i odreći ćeš ga se sada?!'. Ali, bilo je tada - ili Kuper, ili Ronaldo. Ono što smo Ronaldo i ja imali u Interu ostaće zapisano za sva vremena. Mi smo najbolji napadački tandem koji je Inter ikada imao“.

Iako s Interom nije uzeo trofej, ostao je zauvek vezan za Nerazure.

„Čak sam i oprostio Moratiju što me nije tada poslušao. Posle toga svi su me kritikovali, pričali su kako Vijeri stalno izlazi noću, a ja sam to radio samo nedeljom, kao i svi. Vremenom sam naučio da oprostim, zalečile su se rane. Oprostio sam Mortaiju, on je bio moj predsednik, dao je za mene 49.000.000 evra, dao mi strašan ugovor i zauvek ću mu biti zahvalan zbog toga. Ja sam se Interu odužio. Dao sam 132 gola, navijači su kupovali moj dres s brojem 32. moja savest je čista“.

(FOTO: Action Images)