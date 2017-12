Bog je stigao!

Jedinstveni Ibrahimović

Ne može da se uvežbava, nikako da se folira. Sa takvim stavom se jednostavno rodiš. Sa takvim stavom si jednostavno - Zlatan! Huan Mata se prisetio kako je to izgledalo kad je Ibrahimović prvi put stigao u Mančester junajted.

"Na dan kada je došao mi smo već bili na turneji pred početak sezone, pa je on u trening centru bio sam sa ekonomima. Naravno, prvi put su ga videli, a on je tip koji stavom odmah zadobije poštovanje. Pogledom je odmerio ekonoma od glave do pete i rekao: ‘Nadam se da znaš da je Bog stigao’. Ekonomi su drhtali. Nisu znali šta da misle", prisetio se Mata anegdote sa Karington trening centra.

Naravno, u pitanju je bila samo Ibrahimovićeva šala. Vrlo brzo su to shvatili.

"Valjali su se po podu od smeha. Uvek to radi", kaže Mata.

Tvrdi da je Zlatan u stvari vrlo dopadljiv tip, veliki profesionalac pride. Samo nemoj da ga nerviraš.

(FOTO: Action Images)