Bogdan će pamtiti prvu pobedu nad Lejkersima! Denver jedva sprečio veliku bruku u Hjustonu! (VIDEO)

Nikola Jokić dobar, ali se povredio, a dobio je i lekciju od Krisa Pola... Nemanja Bjelica nije imao svoje veče

Sudar Sakramenta i Los Anđeles Lejkersa budi neke davne uspomene kod starijih košarkaških zaljubljenika, a posle borbi koje su svojevremeno vojevali Vlade Divac i Peđa Stojaković sa zauvek omiljenim Kingsima, za Bogdana Bogdanović je prvi derbi sa starim poznanikom imao poseban značaj.

Nije to više ona dobra, stara Arko Arena, ali je Golden 1 Centar video Sakramentovu pobedu nad Lejkersima, uz vrlo dobru igru Bogdana Bogdanovića - 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35).

Doduše, prve dve figure utakmice bili su Zek Rendolf sa 22 poena i po sedam uhvaćenih i podeljenih lopti i Vili Koli Stajn sa 26 poena. Bogdanović je za 26 minuta skupio 14 poena (6/9 iz igre, 2/3 za tri) i sedam asistencija, uz još skok i dve ukradene lopte. Šuterski deo mahom je obavio u prvom poluvremenu, ali je kasnije lucidnim asistencijama razigravao saigrače.

Upravo su Rendolf i Bogdanović pogurali Kingse do komotnog vođstva u prvoj četvrtini. Iskusniji iz pomenutog dvojca je sasuo 11 poena za uvodnih sedam i po minuta, dok su Bogdanović i Frank Mejson skrojili po šest koševa u seriji 16:2, čime su Kraljevi samo najavili konačni ishod susreta. Srpski as je tada ubacio dve trojke. I upravo je na talasu početnog vođstva Sakramento izgradio dalji put do pobede, četvrte na svom terenu ove sezone.

Kod Lejkersa Kentavijus Kaldvel Poup je ubacio 20, a Kajl Kuzma 17 poena.

Denver je imao veče za zaborav u Hjustonu! Jedva su živu glavu izvukli Nagetsi u Teksasu, gde su pretrpeli užasno loš poraz rezultatom 95:125 (17:36, 23:39, 27:26, 28:24). I ne samo to, u jednom trenutku činilo se da su izgubili Nikolu Jokića zbog povrede skočnog zgloba koju je doživeo posle pet minuta igre u drugoj četvrtini. Na sve to, Nagetsi su odigrali zaista jako loše, pošto su početkom završne deonice protivniku dozvolili da vodi i sa čak 48 poena razlike (117:69)!

I sve se to dešava samo dan pošto je Polu Milsapu određeno da ide na operaciju ručnog zgloba, koja će od terena odvojiti u narednom periodu.

Dakle, crno da crnje - ne može.

Hjuston je praktično ceo posao odradio do poluvremena, kada je vodio sa ogromnih 35 koševa (75:40), a sve do kraja utakmice bilo je samo rutinsko odrađivanje posla.

Najefikasniji igrač domaćeg tima bio je Trevor Ariza sa 25 koševa, a preko 20 poena ubacili su i Džejms Harden (21p, 8sk, 9as) i Kris Pol (23p, 12as, 2sk).

Iskusni plejmejker koji se nedavno vratio na teren posle povrede imao je i svoj mali šou tokom utakmice, pošto je Nikoli Jokiću udelio lekciju koju će teško zaboraviti. Tačnije, Pol je Jokiću prodao fintu kakva se retko koristi, posebno u situaciji u kojoj su se nalazili najbolji igrači dva tima.

I pored svega što se desilo Nikola Jokić je imao sasvim solidno veče, pošto je utakmicu završio sa 17 poena (7/14 iz igre), ali i šest skokova i tri asistencije za 25 minuta na parketu. Najefikasniji je ipak bio Vil Barton sa 20 poena, dok ih je ispratio jedino Gari Haris sa 13 koševa.

Minesota je na svom terenu ostvarila bitnu pobedu nad Orlandom rezultatom 124:118, ali Nemanja Bjelica nije imao svoje veče. Srpski reprezentativac je na terenu proveo svega sedam minuta i za to vreme imao tri promašaja iz igre i jednu ukradenu loptu.

U oba sastava najefikasniji igrači imali su po 26 poena, a to su bili Džimi Batler i Aron Gordon. Nikola Vučević je skupio dabl-dabl sa 11 poena i 14 skokova.

NBA - REZULTATI

Šarlot - Vašington 129:124 (posle produžetka, 105:105 u regularnom delu)

/Hauvard 26 - Vol 31/

Klivlend - Bruklin 119:109

/Džejms 33 - Holis Džeferson 20/

Filadelfija - Portland 101:81

/Embid 28 - Lilard 30/

Atlanta - Los Anđeles Klipers 103:116

/Belineli 20 - Grifin 26/

Majami - Boston 104:98

/Dragić 27 - Irving 23/

Njujork Niks - Toronto 108:100

/Hardavej 38 - Lauri 25/

Hjuston - Denver 125:95

/Ariza 25 - Barton 20/

Memfis - Dalas 94:95

/Evans 18 - Barns 22/

Minesota - Orlando 124:118

/Batler 26 - Gordon 26/

Nju Orleans - San Antonio 107:90

/Dejvis 29 - Gej 19/

Oklahoma - Golden Stejt 108:91

/Vestbruk 34 - Kari 24/

Finiks - Milvoki 107:113 (posle produžetka,114:114 u regularnom delu)

/Buker 23 - Midlton 40/

Juta - Čikago 110:80

/Fejvors 23 - Lopez 15/

Sakramento - Los Anđeles Lejkers 113:102

/Koli Stejn 26 - Koldvel Poup 20/

TABELE

Istočna konferencija

Zapadna konferencija

