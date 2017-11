Bogdan Planić slomio nogu! (VIDEO)

Veliki peh za Bogdana Planića! Bivši štoper OFK Beograda, Crvene zvezde i Vojvodine doživeo je težak prelom noge u prvenstvenom meču protiv Astre.

Član rumunskog šampiona FCSB doživeo je povredu posle duela sa saigračem Florinom Nicom.

Srpski defanzivac je želeo da interveniše i visoko je podigao desnu nogu, ali mu je klupski kolega pao na stajnu, levu, nogu i tom prilikom je došlo do preloma.

Planić je ustao i želeo da potrči ka lopti kako bi otklonio opasnost, ali je odmah pao na zemlju i bilo je jasno da je reč o težoj povredi.

Rođeni Užičanin je u dosadašnjem delu sezone bio jedan od najboljih igrača FCSB. Odigrao je osam prvenstvenih i četiri utakmica u okviru Liga Evrope. Impresionirao je rumunsku javnost i postao najjači defanzivni adut rumunskog prvaka.

Shocking video. FCSB defender Planic gets badly injured. He tries to get up literally carrying his foot in his hands. Incredible.... Come on, Bogdan! Animo! Video source: Telekom Sport pic.twitter.com/Z8hcFw38LS