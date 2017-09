Bogdan? Taj je lud skroz!

"Samo neka cepa, dobiće još deset minuta ako treba", kaže selektor Đorđević

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Probudi se, odradi šuterski trening, zatrpaj protivnika, odradi šuterski trening, idi na spavanje. I tako opet i opet!

Odavno su poznate rutine kojim se Bogdan Bogdanović vodi kako bi svakodnevno napredovao u svim elementima igre pod obručima, ali pre svega ostao šuter svetskog kalibra i najbolji kada je najvažnije. Letoniji je smestio čak 30 poena, što ga je zasad učinilo drugim strelcem prve runde Evrobasketa. Odmah iza nemačkog plejmejkera Denisa Šredera (32), uz isti učinak kao Goran Dragić (30).

A kako je uspeo da prebrodi ulogu koja mu je silom prilika nametnuta i postane srpska haubica? To je otkrio selektor Aleksandar Đorđević tokom svoje opširne analize.

"Jedino što mi se sada ne sviđa jeste ovolika minutaža Bogdana Bogdanovića. On je najmlađi, tako da – neka ga, neka cepa! Može da dobije još deset minuta ako treba, ne brinem se za njega. Takav je on. On će sutra da traži jedno sat i po vremena šuterskog treninga bandažiran, pa utakmicu, pa onda da ostane i šutira... Taj je lud skroz", ističe Đorđević.

Ovako je slađe! BB-30, dabl-dabl Mačvan i svevideći Jović precrtali Letoniju

Cela priča počela je od činjenice da je Srbije već pre odlaska na veliki odmor na terenu imala čak 11 različitih igrača. Što je, u dobroj meri kasnije uticalo da letonska ofanziva oslabi i utakmica bude prelomljena u korist Srbije.

"Nije nam baš išlo u tim trenucima, a mi uvek imamo spreman plan A, B, C, pa čak i D. Utakmica se čita na najbolji mogući način od strane trenera. Ja sam je video tako, a iskreno verujem da nam je potreban svaki promil energije na ovom Evropskom prvenstvu, a tu i tražimo neki naš odmor".

A šta je Bogdan Bogdanović imao da kaže o utakmici, ali i činjenici da je već prvog dana pala „seča“ favorita?

"Mene to nije iznenadilo. Danas svi igraju košarku. Videli smo iz mečeva prvog dana, a onda smo i mi lično to osetili protiv Gruzije, koja nas je pobedila u Atini. Gruzija je, eto, dobila i Litvaniju, a Finska je pokazala svoju snagu pobedom nad Francuskom. Letonija je mnogo nezgodna ekipa. Promašiš jedan zicer, izgubiš jednu loptu i dve trojke ti uslede. I to za kratak vremenski period. Košarka je živa igra i nadam se da ćemo naučiti nešto iz ovoga".

O svojih 30 poena?

"Svestan sam ja odgovornosti koja je na meni, ali siguran sam da imamo mnogo talenta i da će svaku utakmicu neko drugi da iskoči. Ja ću uvek dati svoj maksimum, verujem u sebe".

Pa onda i o tome koliko pobeda nad Litvanijom znači, na psihološkom planu?

"Mnogo znači. Lakše se oporaviš kada pobediš", zaključio je Bogdan, uz konstataciju da je svoj uticaj na njegovu dobru igru imalo i to što je godinama trenirao u Ulker Areni.