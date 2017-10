Bogdana i ne gledam kao rukija, on je moj matorac na terenu

Pohvale od mladog plejmejkera za srpskog beka

Američka publika videla je Bogdana Bogdanovića na delu, trener Dejv Jerger je zadovoljan izdanjem najboljeg srpskog igrača na prethodnom Evrobasketu, ali tu se priča ne završava.

Sakramentov plejmejker Dearon Foks ishvalio je Bogdana i poručio da ga ne gleda kao rukija, s obzirom na pozamašno evropsko iskustvo.

"Na parketu provodimo dosta vremena zajedno i tako je pametan i kvalitetan igrač. Hemija među nama je na pravom nivou, a osećam da će biti još bolje", rekao je Foks.

Foks kaže i da se pored Bogdana oseća kao da je pored veterana (igrača s velikim iskustvom), iako su obojica u svojim prvim NBA sezonama.

"Što se tiče komunikacije među nama, on je stariji ruku. Mi ga čak i ne gledamo kao rukija. On govori kao da je veteran. Nije bio u NBA ligi, ali je profesionalac godinama i zna tačno šta radi. On je moj matorac na terenu".

(FOTO: Action Images)