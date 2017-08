Bogdanova haubica ne zna ime rivala! Zato ga je Crna Gora dobro zapamtila

Đorđevićeva želja se ispunila, ali ishod je isti - 82:71

Tražio je Aleksandar Đorđević jaču utakmicu i težeg protivnika u Crnoj Gori, to je i dobio. Posle furioznog uzleta protiv Grčke, očekivalo se da će duel sa prvim komšijama biti daleko naporniji. Očekivanja su se ostvarila. S tim da je i u novim uslovima igre Srbija je izašla kao pobednik - 82:71 (19:24, 27:13, 18:18, 18:16) i odbranila Trofej Beograda.

Crna Gora je pružila potreban otpor, bila „tvrd orah“, kako je i selektor Bogdan Tanjević najavio. Ali, srpska „krckalica“ je znala kako da slomi i takvu prepreku. Protivotrov crnogorskim strelicama ubrizgao je Bogdan Bogdanović, koji je uprkos žestokoj odbrani Vladimira Mihailovića i Nemanje Vranješa bio vrlo raspoložen, razigran da takmacima u crvenoj opremi pomrsi račune. Na kraju novi šuter Sakramenta prikupio je 25, a proglašen je i za najkorisnijeg igrača turnira.

Mnogo više muških duela, emocija, napetosti i neizvesnosti bilo je u duelu igrača koji su nekada živeli pod istim granicama. I to je ono što je srpskoj ekipi bilo potrebno. Da oseti takmičarski naboj, uprkos zamoru, da naiđe na rivala koji je zaista spreman da se, žargonski rečeno, potuče. Da naniza nekoliko hitaca van crte, da pokaže zube i izvuče iz Đorđevićevih pulena maksimum. Jer, u takvim okolnostima lakše mogu da se izvuku pouke i crtice sa zadacima za naredne treninge.

Ni ovog puta selektor Đorđević nije mogao da računa na tandem Miloš Teodosić – Miroslav Raduljica, ali ni na Nikolu Kalinića, koga je ovog puta odmorio kako bi na klupi imao tačno dvanaest igrača. U situaciji kada rotacija nije dugačka, bez dodatnih igrača koji bi mogli da se rotiraju, bitno je odmoriti, ali i iskoristiti svakog pojedinca.

Nije bilo lako. Sokolovi su prilično raspoloženo ušli u meč i zahvaljujući dalekometnim, ponekad možda i nerezonskim, hicima, uspevali da namuče nešto slabiju srpsku odbranu, stignu do brojke od čak šest pogođenih trojki i prvu četvrinu završe sa rezultatom 24:19. Ali, druga četvrtina je donela veliku promenu.

Đorđević je vrteo sve pikove na raspolaganju sve dok nije pronašao dobitnu kombinaciju. Ovog puta nije išlo sa Bobanom Marjanovićem, koga su znatno brži i okretniji Nikola Vučević i Bojan Dubljević dosta namučili. Zato su konkretnije odgovore, posebno u odbrani, ponudili Ognjen Kuzmić i Vladimir Štimac. Mada, i pored toga, najveće muke u većem delu utakmice zadavale su upravo dve najveće zvezde tima. Vučević je meč završio sa po 10 poena i skokova, dok je Dubljević dodao 13 koševa.

Srbija je za rešavavanje napadačkih akcija imala dežurnog Bogdanovića, dok je Stefan Birčević izneo rešenja iz senke, na koja Bogdan Tanjević nije računao. Utakmicu je završio sa 15 poena, od čega je 10, bitnih, ubacio u deset minuta provedenih na parketu tokom prvog poluvremena.

Dojučerašnji krilni centar Partizana iznenadio je stamene rivale i naterao ih da fokus preusmere na njega. A kada se to dogodilo, otvorio se veći prostor za neke druge mogućnosti. Uostalom, upravo su Birčević i Dragan Milosavljević pokrenuli srpski tim sredinom druge četvrtine i sa po pet vezanih poena poručili Crnogorcima da je vreme za mnogo ozbiljniju Srbiju. Preokret Srbije zacementirali su Kuzmić i Bogdanović, a prednost koju je Srbija stekla do kraja utakmice više nije ispuštala. Već se ona održavala do samog kraja.

Kada su popustili ventili, odnosno onog trenutka kada su se izvukli neki, uslovno rečeno, lakši poeni, proradila je i odbrana. I to baš čvrsta, granitna, koja je protivniku ozbiljno išla na živce. Ona je i učinila da se crnogorske praćke značajnije utihnu u daljem toku meča. Odnosno, da ne učine utakmicu neizvesnijom.

Bilo je dosta snažnih, takmičarskih udaraca i poteza kakvi se očekuju u onim daleko značajnijim utakmicama. Ali, komšijski sudari nikada nisu ni blizu prijateljski. Već, uvek postoji određena doza takmičarskog duha, želje za dokazivanjem.

Obe selekcije su je večeras imale. Samo je Srbija pokazala da ni umor, ni želja za pobedom, ni fizički snažniji protivnik ne mogu mnogo da poremete sistem.

Nije Srbija bila na visokom nivou, sada nije ni potrebno da bude. Bilo je tu i dosta pogrešnih odluka, zaboravljanja u fazi odbrane. Ali, sve je to normalno za momenat u kojem se ovi momci nalaze.

Na kraju je samo najvažnije da je selektor Đorđević oprobao sve opcije koje je imao i da je mogao da uvidi šta važno napraviti u periodu pre odlaska na turnir u Hamburg.

SRBIJA – CRNA GORA 82:71

/19:24, 27:13, 18:18, 18:16 /

Dvorana: Aleksandar Nikolić.

Gledalaca: oko 5.480

Sudije: Uroš Obrknežević, Jevtović Vladimir, Ninković Nemanja.

SRBIJA: Mačvan 4, Bogdanović 25, Lučić 6, Milosavljević 5, Birčević 15, Štimac 2, Lazić 5, Micić, Gudurić 6, Jović 4, Kuzmić 6, Marjanović 4.

CRNA GORA: Vučević 10 (10 skokova), Mihailović 10, Šehović 8, Pavličević, Radončić, Đukanović 5, Rajs 3, Todorović 2, Đurišić 10, Nikolić 5, Dubljević 13, Barović.

Piše: Nikola Stojković

(FOTO: Starsport)