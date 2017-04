Bogdanove NBA brojke! Srpski snajper igra košarku života (VIDEO)

Fenerbahče ima 2:0 posle prva dva meča u vreloj Oaki

Srpski snajper Bogdan Bogdanović igra košarku života! Uz još jednu njegovu blistavu partiju Fenerbahče je po drugi put neutralisao pakao OAKA arene (80:75) i nalazi se na pobedu od fajnal-fora Evrolige!

Bogdanović je na terenu proveo skoro 35 minuta i za to vreme ubacio 25 poena, a da izrasta u ozbiljnog ol-raund igrača potvrđuju brojke iz još dve statističke kolone - skokova osam, asistencija šest. Uz Bogdana u pobedničkom timu briljirao je Ekpe Judo sa 22 poena (11/14 za dva), 14 koševa ubacio je Dikson, a Kalinić sedam.

Nošeni hukom sa tribina košarkaši Panatinaikosa sjajno su započeli i ovaj drugi meč. Posle pet minuta igre imali su deset poena prednosti (16:6), da bi Fener uzvratio serijom 14:0 i tako vratio ravnotežu. Izabranici Željka Obradovića dozvolili su samo četiri poena domaćem timu za poslednjih pet i po minuta prve deonice. Od tog momenta (20:22), pa praktično sve do kraja utakmice, igralo se koš za koš.

Nije baš uobičajeno u modernoj košarci, ali evo zabeležili smo na večerašnjem: Čak dvojica igrača Fenera igrala su svih 20 minuta u prvom poluvremenu. Bogdan Bogdanović - u tandemu sa Ekpeom Judom - nosio je turski tim u tom periodu. Srpski as ubacio je čak 18 poena u prve dve četvrtine i pritom imao izvanredne procente - 3/5 za dva, 4/5 za tri. Sve minute u prvom poluvremenu dobio je i Nikola Kalinić koji je ubacio sedm poena, no njegovi zadaci bili su prevashodno defanzivni.

Na drugoj strani domaće je nosio sjajni plejmejker Majk Džejms koji je Bogdanu "odgovorio" sa 16 koševa u prvom delu.

Kada su se gosti na 1:30 do kraja treće deonice odlepili na sedam poena prednosti posle trojke Bobija Diksona (71:54) delovalo je da će Fenerbahče prelomiti utakmicu, međutim, Grci su već do kraja tih deset minuta uspeli da se konsoliduju - bez tajm-auta s kojim je Ćavi Paskval zakasnio - i ponovo se ušlo u rezultatsku klackalicu.

U poslednjoj četvrtini drama je dostigla vrhunac na 1.35 do kraja. Prvo Judo, pa onda dva vezana napada Bogdanović - trojka i ulaz za plus pet - izgledalo je da domaći više ne mogu da se vrate, no međutim... Fener je loše organizovao dva napada, Pao svooja dva rešio. Posle tajm-auta Obradovića Dikson nije uspeo da ubaci loptu u teren za pet sekundi i Zeleni su imali šut za tri za preokret. Singlton je ostao sam, ali je promašio.

To je bio Pao definitvan kraj. Dikson je pogodio dva slobodna bacanja, domaći opet izgubili loptu, onda Slukas sa penala i to je bilo to - 80:75.

