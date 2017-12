Bogdanović 10 i trojka za preokret, Bobi razbucao Artura! (VIDEO)

Sjajno veče za Lebrona i Porzingisa

Po sistemu toplo-hladno igra Sakramento. Makar s ekipama sličnog kvaliteta može da se nosi. Pokazao je to i duel sa ne baš ambicioznim Finikskom, čiji je otpor slomljen u poslednjoj četvrtini za tek drugu pobedu Kingsa na poslednjih šest utakmica na svom parketu - 99:92.

Njoj je doprineo i Bogdan Bogdanović. Kako sezona odmiče, tako srpski reprezentativac popunjava statističke kolone. Sinoć je za 33 minuta dao deset poena, zabeležio četiri asistencije i pet skokova. Ruku na srce, njegovo najjače oružje je zatajilo. U šutu se nije proslavio, iz igre je pucao tri od devet i pogodio tek dve trojke iz sedam pokušaja. Jedna je pak bila veoma bitna, pošto je domaćin stekao vođstvo početkom poslednje deonice i tako utabao put ka pobedi.

Susret Detroita i Denvera trebalo je da liči na srpski derbi, ali niti je bio derbi (gosti slavili sa 103:84), niti je bio orkšaj Srba, jer Nikola Jokić ponovo nije igrao. Prema informacijama iz Sjedinjenih Američkih Država, na parket će se vratiti večeras na gostovanju lideru Istočne konferencije, Bostonu. A s obzirom da Jokića nije bilo, Boban Marjanović je lako koristio fizičke predizpozicije i u uvodnoj fazi meča „razbucao“ Darela Artura. Trener Stiv van Gandi dao je našem reprezentativcu daleko veću minutažu nego u nekim ranijim susretima, ovaj mu se odužio najefikasnijiom partijom sezone.

Postigao je 14 poena (šest od osam sa penala i četiri od šest iz igre), upisao dve asistencije i zabeležio pet skokova. Sve to za „samo“ 13 minuta. Zanimljivo je da je Bobi čak deset poena ubacio do kraja prvog poluvremena, da bi u nastavku pogodio samo tri i to sa linije penala. I da ga je posle toga trener Van Gandi izveo.

Nemanja Bjelica je bio u sastavu Minesote koja je kod kuće izgubila od Filadelfije, posle produžetka (112:118), ali se Srbin „nije skidao“.

Od sinoćnjih mečeva valja istaći da je Lebron Džejms dostigao rekord karijere po broju asistencija na jednoj utakmici, pošto je protiv Atlante upisao 11 dodavanja, Kristaps Porzingis je ostvario najbolji učinak otkako je došao u NBA (37 poena, 11 skokova) u pobedi Njojrka nad Lejkersima, dok je iznenađenje priredio Dalas, savladavši San Antonio.

