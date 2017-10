Bogdanović pričao Amerima: Znate, Sakramento je u Srbiji mnogo popularan...

„Naravno, zbog Peđe (Stojakovića) i Vlada (Divca), zbog njih dvojice najviše, a onda i zbog tima tog vremena. Voleli smo Majka Bibija i Krisa Vebera, Hida Turkoglua. Voleli smo ceo tim. Prelepa vremena“, kaže Bogdan

Pamtiće Bogdan Bogdanović premijeru u Golden 1 Centru po porazu od Nju Orleansa, ali i po vrlo dobroj igri. Bio je najbolji srpski igrač na prošlom Evrobasketu raspoložen, opušten i to se pozitivno odrazilo na njegovu igru. Ostavio je dobar utisak na kritičare i najavio da bi mogao da bude Sakramentova udarna igla ove sezone.

Ipak, vidi se da će biti potrebno još malo vremena da Bogdan dostigne optimalno stanje i bude onaj pravi kroz svoju prvu godinu u NBA ligi. S tim da već sada privlači veliku pažnju novinara s one strane Atlantika.

Pogodio si nekoliko dobrih šuteva, koliko si se dobro osećao?

„Nisam pogodio mnogo šuteva, svega jedan ili dva. Opet smo izgubili, nije dobar osećaj kada se izgubi. Moramo da napravimo iskorak i naučimo da igramo bolje u drugom delu. Da se više ne mučimo“.

Dozvolili ste protivniku da postigne lake poene?

„Da, moramo to da promenimo. To je stvar iskustva i nadam se da ćemo učiti iz utakmice u utakmicu“.

Voliš često da podeliš dodavanje saigračima, to si često radio u Partizanu, Srbiji i Fenerbahčeu?

„Čim vidim slobodnog igrača volim da podelim dodavanje, to je moj stil i svi to znaju“.

Kako ti se čini NBA dosad?

„Očekivao sam da će biti teže i jače, brže. Ali, ništa posebno što se tiče košarke. Ona je svuda ista“.

Na poluvremenu ste vodili sa 14 poena, ali ste na kraju izgubili?

„To je NBA. Ovde imate često slučajeve da neko vodi i 30 poena razlike i onda izgubi utakmicu. Čak kada dva velika tima igraju jedan protiv drugog. To se dešava, to je NBA. To je kvalitet timova, igrača. Zato mi moramo da učimo da budemo bolji“.

Šta misliš o navijačima Sakramenta?

„Bili su odlični. Vidi se da poznaju košarku i znaju da reaguju na svaku odluku. Da zvižde, viču, podignu temperaturu. Oni su naš šesti igrač“.

Hemija u timu je dobra, ali izgleda da najbolju komunikaciju imaš sa Dearonom Foksom?

„On je odličan igrač. Ruki je i ima još dosta da uči i znam da će biti odličan igrač. Trudim se da mu udelim savet koliko god mogu, pričam mu o tome šta sam radio u Evropi. Znam da je teško učiti iz tuđih grešaka. Prirodno je da praviš i sam greške, tako brže i lakše učiš. Ali, on je pametan momak i uspeva da uči iz mojih priča“.

Vidi se da ovaj tim želi da bude konkurentan svakom protivniku...

„Trudimo se da ubrzamo igru, da pogađamo dobro i u kontinuitetu. To je važno. Ovo je mlad tim, meni je takođe prva sezona. Mogu da zamislim kako je mladim igračima“.

Kakav je osećaj videti svoje ljude na tribinama, sa srpskim zastavama?

„Ooo, to je fantastično. Ne znam da li znate, ali u Srbiji je Sakramento jedan od omiljenih klubova. Naravno, zbog Peđe (Stojakovića) i Vlada (Divca), zbog njih dvojice najviše, a onda i zbog tima tog vremena. Voleli smo Majka Bibija i Krisa Vebera, Hida Turkoglua. Voleli smo ceo tim. Prelepa vremena“.

Od nekoliko ljudi dobili smo informacije iz tvog vremena u Evropi, kažu da si uvek čvrst u duelima, da voliš da postigneš koš više i da se boriš...

„Ko vam je to rekao“, upitao je Bogdan, da bi usledio odgovor - skauti:

„Trudim se da bude čvrst svakog dana, da napredujem i budem dobar na terenu. Volim košarku i zato se toliko trudim“.

(FOTO: Printscreen)