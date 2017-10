Bogdanovićevo nezaboravno NBA iskustvo: Karterova naredba je - drž Manua!

Šok za šokom u glavi srpskog internacionalca

Nije to bio debi iz snova, nije planeta prestala da se okreće posle tog njegovog zakucavanja, ali Bogdan Bogdanović će zauvek pamtiti debi u dresu Sakramento Kingsa. Ta dva poena su najmanje bitna. Sve oko ta dva poena bilo je mnogo upečatljivije za srpskog reprezentativca, koji posle meča ne uspeva da sakrije uzbuđenje.

"Šokiran sam. Prvo zato što se i pripremne utakmice ovako prate. Drugi šok za mene je bio kad su me uveli u igru. Pomislio sam: Vau, znaju me ovde. Neverovatan trenutak. Konačno sam tu. Osećam leptiriće po stomaku. Ne znam još kako da reagujem na celu tu atmosferu", iskren je 25-godišnji bek.

Nisu problem samo reakcije na atmosferu. Igra je mnogo brža u NBA ligi.

"Prvo, naravno da ovo nije period sezone u kojem ekipe igraju na najvišem nivou, pripreme su i svi ih koriste da osete teren, navijače... Ja posebno, jer mi je ovde sve novo. Drugačiji ritam, drugačiji ambijent. Imao sam 15 minuta na terenu, moram da se prilagodim, da skapiram neke stvari. Na primer, kako je najbolje da se zagrejem, da li da se na početku trudim da ne komplikujem previše dok se ne prilagodim... Ne znam. Sve mi je ovo još novo", nastavlja Bogdanović otvoreno o prvom NBA iskustvu.

Pomoglo je sigurno što je kraj sebe imao Vinsa Kartera, koji je bio prvi da ga dočeka na terenu. I objasni mu prvi zadatak: čuvaj Manua Đinobilija!

"Samo mi je rekao: ’Idi, uhvati ga, tvoj je’. Sjajno. Samo kad se setim koliko sam njegovih klipova gledao. Posebno Manua Đinobilija, on je u Evropi neverovatno popularan. Naravno, Vins je planetarna zvezda. Neverovatni su. Sve to... Neverovatno iskustvo", prepričava impresionirani Bogdanović.

Poseban utisak ostavili su navijači...

"Osetio sam njihovu energiju kad sam zakucao. Sjajni su. Vidi se kako slave svaki koš. Slični su evropskim navijačima. Znaju kad treba da vrište na sudiju zbog neke pogreškne odluke. Košarkaški su obrazovani", smeje se dobro obavešteni Bogdanović.