Bogdanovo „dodavanje“ za slavlje u Majamiju još od Peđe i Divca! Somborski Supermen razbio Ol star Porzingisa (VIDEO)

Nemanja Bjelica ponovo u petorci i opet vrlo dobar! Kevin Durant do desetog tripl-dabla karijere, Voriorsi mnogo jaki

Sjajni Srbi ponovo dominiraju! U sinoćnjem programu NBA lige našle su se četiri utakmice, a na parketu su se našla trojica srpskih legionara i svi su bili odlični.

Bogdan Bogdanović je ponovo bio jedan od heroja Sakramenta, koji je na Floridi stigao do 15. pobede u sezoni. Na kolena pred Kingse pao je Majami (89:88) i to u pravoj drami koju su rešili Bogdanović i Dearon Foks u tandemu. Kao pravi lider ove generacije Sakramenta uzeo je loptu pod svoje za poslednji napad na utakmici i umalo je sam sve rešio. Odlično je Bogdan izgradio poziciju, ali uzeo nešto teži šut. Lopta je pogodila obruč i „zaigrala“, a Foks se našao na pravom mestu, u pravom trenutku kako bi istu zakucao u koš i doneo pobedu.

Bio je to, verovali ili ne, prvi trijumf Kingsa u Majamiju još od 2001. godine! Dakle, još iz vremena onih starih, legendarnih Kraljeva vođenih Peđom Stojakovićem, Vladom Divcem i Krisom Veberom...

Bogdanović je iza sebe ostavio još jednu vrlo dobru partiju, gotovo u rangu ovosezonskog proseka. Za 35 minuta na parketu ubacio je 11 poena (5/10 iz igre, 1/2 za tri), a skupio je još i po tri skoka i asistencije, uz jednu blokadu. Doduše, analitičari dešavanja u Sakramentu pomalo su „zamerili“ zvanično najboljem srpskom igraču što ne uzima više šuteva tokom utakmice i što ne drži loptu u svojim rukama češće. Baš kao kod napada iz kojeg se rodila pobeda.

Doduše, sinoć nije ni mogao da dobije više šuteva pošto je Badi Hild bio jako raspoložen za igru. Ubaco je 24 poena, uz odličnih 10/15 iz igre (4/7 za tri), a pored njega 15 šuteva uzeo je drugi strelac ekipe Dearon Foks. Uz šest pogodaka, Foks je imao 14 poena. Iskusni Zek Rendolf skupio je dabl-dabl sa po 10 poena i skokova. Kod Majamija dominirao je Goran Dragić sa 23 poena, dok je tri manje ubacio Vejn Elington.

Mada je utakmica imala dosta uspona i padova na obe strane, Majami je u završnih pet minuta utakmice ušao sa deset poena viška (84:74). Ali, upravo je Bogdanović pokrenuo mašinu dobrim ulazom na koš i polaganjem na „prvi obruč“. Sakramentova defanziva bila je prava u tim momentima, a osim što je ubacio poene za trijumf Foks je imao i važnu krađu i to pravo iz ruku odličnog Gorana Dragića, posle čega je Sakramento protutnjao do pobede u fotofinišu.

Najbolje veče imao je Nikola Jokić, koji je odigrao utakmicu gotovo po ukusu kritičara i trenera Majkla Melouna. Somborski Supermen iščupao je rog letonskom Jednorogu, inače učesniku NBA Ol star utakmice Kristapsu Porzingisu, ujedno i doneo ubedljivu pobedu Denveru rezultatom 130:118.

Ozbiljno su se nadmetali dvojica ultratalentovanih centara na parketu Pepsi Centra, ali je na kraju pobedu, individualnu i timsku, odneo srpski as. Dominirao je Jokić onako kako on to zna, uz dosta neočekivanih poteza i malo čarolije. Mejson Plamli može da bude zahvalan Jokiću za skoro sve što je ubacio prethodne noći, jer ga je Somborac „servisirao“ i služio mu poene kao na tacni. Dobro su prolazili i Džamal Mari i Gari Haris, pošto su znali da iskoriste Jokićevu nepredvidivost i dobrim utrčavanjima lomili Njujork pravo iz reketa.

Imao je i Jokić svojih pet minuta da se iskaže napadački, a tu su najviše stradali Porzingis i Vili Ernangomez. Mada je Porzingis umeo i te kako da uzvrati možda i najvećem centarskom suparniku iz Evrope u ovom trenutku, Jokić je pokazao da je Letonac i dalje slab za njega.

Jokić je na parketu proveo 35 minuta, a za to vreme uspeo je da skupi 18 poena, uz još 10 asistencija, a samo tri skoka nedostajala su mu za novi tripl-dabl! Da Jokić više voli da razigra saigrače, nego da sam finišira možda i najbolje pokazuje sledeći podatak - on je do 18 poena stigao kroz samo pet pogodaka iz igre i to iz devet pokušaja! Poređenja radi: Kristaps Porzingis je na 21 poen uzeo čak 16 šuteva, a bio precizan tek sedam puta. Uz još sedam uhvaćenih lopti, bez asistencije.

Denver je do pobede stigao dominantno. Osim u nekoliko kratkih vremenskih intervala tokom prve deonice, Nagetsi su vođstvo imali gotovo svih 48 minuta. Već na startu utakmice Denver je stigao do dvocifrene prednosti, koju je tvrdoglavo čuvao do kraja. Njujork je nekoliko puta silovito napadao, ali se domaćin uspešno branio i nije dopuštao da se razlika spusti ispod šest poena, s tim da je u poslednjem kvartalu ona išla i na 17 poena.

Trener Minesote Tom Tibodo konačno je počeo da veruje u Nemanju Bjelicu! Srpski as ponovo se našao u startnoj petorci za meč sa Golden Stejtom, a on je odgovorio opet vrlo dobrom partijom. Od svih Srba sinoć imao je najveću minutažu - čak 36 minuta. Za to vreme skupio je 11 poena (4/8 iz igre, 3/5 za tri), uz još šest skokova i tri asistencije. Imao je za čuvare Andrea Iguodalu i Drejmonda Grina, ali se dobro snašao.

Ipak, aktuelni šampion slavio je u svom domu sa 126:113, uz fantastično izdanje Kevina Duranta i njegov deseti tripl-dabl u karijeri. Durantula je meč završio sa 28 poena, 11 završnih dodavanja iz deset uhvaćenih lopti, a u stopu su ga pratili Stef Kari i Klej Tompson sa po 25 poena!

Kod Minesote najbolji je bio Karl Entoni Tauns sa 31 košem i 11 skokova.

Sjajno izdanje pružio je i Rasel Vestbruk u pobedi nad Vašingtonom rezultatom 121:112, pošto je skupio 46 poena (19/29 iz igre), uz po šest skokova i asistencija. Bredli Bil je na drugoj strani imao 41, a Džon Vol 21 poen. Nedovoljno.

NBA - REZULTATI

Majami - Sakramento 88:89

/Dragić 23 - Hild 24/

Oklahoma - Vašington 121:112

/Vestbruk 46 - Bil 41/

Denver - Njujork 130:118

/Haris 23 - Porzingis 21/

Golden Stejt - Minesota 126:113

/Durant 28 - Tauns 31/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

(FOTO: Action Images)