Boginji je uspelo ono što Barsi nije, ali Juventus je nepobediv! (VIDEO)

Na stadionu Atleti Azuri - 2:2

Veličina slova A A A

To je Juventus, to je sila nepobedive ekipe.Tim iz Bergama još jednom je pokazao da s pravom nosi epitet jednog od najvećih iznenađenja u ovogodišnjem prvenstvu Italije. Plesala je Atalanta, uspela ono što Barselona nije u dva meča (da postigne gol protiv Juventusa), ali taj mali poduhvat nije joj bio dovoljan da stigne do pobede. Na stadionu Atleti Azuri: Atalanta - Juventus 2:2.

Jednostavno, Juventus je još jednom pokazao da ima tu nit koja razdvaja odlične i vanserijske ekipe. Uspeo je da okrene rezultat posle utakmice koja se iz perspektive gostijućih navijača može opisati samo kao solidna. Međutim, na kraju je pravda zadovoljena. Atalanta je nagrađena za hrabrost, kao i činjenicu da je imala svetle momente. I svetao finiš kada je sve ukazivalo da će sila iz Torina da slavi.

Sve je nagoveštavalo veliko iznenađenje u prvom poluvremenu. Atalanta dovoljno hrabra, Juventus nedovoljno motivisan.I onda kulminacija takovg stanja. Dobra kolektivna akcija i pogodak Kontija u 45.minutu.

Međutim Juventus je u nastavku ubrzao ritam. Videlo se da stežu vrat Boginji provincije. Istina, Atalanta nije imala ni sreće. Posle prekida u 50.minutu Spinacola je pogodio sopstvenu mrežu. Bila je to najava onoga što će se desiti. Nije htelo Dibalu, nije uspeo Pjanić posle prekida, ali beskonačna inicijativa morala je da se isplati. Igrao se 83.minut kada je Pjanić.

Kada Juventus okrene protiv papirnatog autsajdera obično do kraja gledamo rutinsko odrađivanje posla. Međutim, Atalanta nije iz tog foldera, Atalanta je hrabra. Nekoliko puta je Staru Damu spašavao Bufon. Međutim u 89.minutu je kardinalno pogrešio Pjanić i pomogao Freuleru da postavi konačan rezultat.

Atalanta je neporažena od 12.marta. Možda je to dokaz da je zrela za Evropu

SERIJA A, 34.kolo

Petak

Atalanta - Juventus 2:2 (1:0)

/Konti 45, Freuler 89 - Spinacola 50 ag, Alveš 84/

Subota

20.45 Torino - Sampdorija

Nedelja

12.30 Roma - Lacio

15.00 Đenova - Kjevo

15.00 Palermo - Fjorentina

15.00 Krotone - Milan

15.00 Kaljari - Peskara

15.00 Empoli - Sasuolo

15.00 Bolonja - Udineze

20.45 Inter - Napoli