Bojan Ostojić: Nema frke da dođe Vujadinović! Još bolje

"Za četiri godine u Čukaričkom nisam imao ponudu, a posle šest meseci u Partizanu dobio sam sjajne uslove iz Turske", kaže iskusni štoper koga crno-beli nisu pustili u Alanju

(OD SPECIJALNOG IZVEŠTAČA MOZZART SPORTA IZ PORTOROŽA)

Sve u Partizanovoj ekipi ove zime, kad je prelazni rok u pitanju, počinje i završava se - Nikolom Vujadinovićem. Štoper Peking Enterprajza odavno je označen kao prioritet rukovodstva i struke, u međuvremenu su stigli Leandre Tavamba i Mohamed el Monir, tim je zašao u treću fazu pripremnog perioda, odigrao dve kontrolne utakmice, a novi defanzivac se još čeka.

Za to vreme, Nikola Milenković i Bojan Ostojić, uz saradnju sa "povratnikom" Lazarom Ćirkovićem i Strahinjom Bošnjakom, talentom prekomandovanim iz omladinaca treniraju i ponašaju se kao da će oni da počnu drugi deo sezone.

"Nema frke i ako dođe Vujadinović. To je čak i poželjno, jer što je oštrija konkurencija za svako, tako i štopersko mesto, Partizan će biti bolji. Nisam se plašio kad sam letos dolazio iz Čukaričkog, ne bojim se ni sad, uveren sam u svoje kvalitete i smatram da u takmičenju na dva fronta mogu da izborim mesto u startnih 11", priča za MOZZART Sport Bojan Ostojić.

Njegov dolazak u junu prošle godine izazvao je mahom negativne komentare javnosti naklonjene crno-belima, spremne da na prvu loptu osudi potez uprave i tadašnjeg trenera Ivana Tomića pod devizom "što dovodite štopera od 32 godine?". Pokazalo se da takav rezon i te kako ima smisla, jer je nekadašnji defanzivac užičke Slobode, kragujevačkog Radničkog, BASK-a, Novog Pazara i Voždovca odigrao sasvim zadovoljavajuće za uslove Superlige.

"Zadovoljan sam i ja kako je to izgledalo. Smatram da sam pomogao ekipi da veže 17 takmičarskih utakmica bez poraza. Što se tiče komentara povodom mog dolaska: svako piše šta hoće, ne dotiče me, jer znam koliko sebe dajem za Partizan".

U razgovoru sa Ostojićevim saigračima često se može čuti da je "duša od čoveka", mada on sam priznaje da ne odaje takav utisak.

"Kad me ljudi snime na prvi pogled, vide mi facu - a često sam namršten - misle da sam ovakav, onakav. Nisam, verujte. Zato mi je drago što moje kolege imaju reči hvale. Sebi čak i zameram što u pojedinim trenucima nisam ratoborniji na terenu, malo agresivniji, bezobrazniji, jer to zahteva moja pozicija. Čak sam za ovih 11 utakmica u Partizanu zaradio samo dva žuta kartona, od kojih jedan na gostovanju Vojvodini, dok sam sedeo na klupi, a pojma nemam što me je sudija opomenuo. Jednostavno, nisam svadljiv tip. Ni na Banovom brdu nisam često dobijao kartone".

Umesto kartona, Ostojić je početkom januara dobio ponudu turske Alanje, ali...

"Uprava me nije pustila. A mogao sam da finansijski obezbedim porodicu. Uslovi su stvarno bili odlični. To je Partizan: za četiri godine u Čukaričkom nisam imao nijednu konkretnu ponudu, a onda na Topčiderskom brdu posle samo 11 utakmica dobio nešto o čemu fudbaleri maštaju. Kad je rampa za moj odlazak spuštena, rekao sam sebi: "Ko zna zbog čega je to dobro, vrati se na teren i treniraj jače".

Iskusni štoper ima ugovor sa Partizanom do kraja sezone.

"A na njenom koncu vidim crno-bele na vrhu. Sa dva trofeja. Čini mi se da imamo najbolji tim u Srbiji i da prednost Crvene zvezde nije toliko velika kao što izgleda na tabeli. Igraće se još dva derbija, tu će se sve videti", dodao je Bojan Ostojić, koji je tokom priprema u Portorožu saznao sjajnu vest, pošto mu je supruga Marija iz Beograda javila da je - trudna.

BLEKI - BAR JOŠ GODINU U PARTIZANU

Bojan Ostojić će 12. februara napuniti 33 godine i pri kraju je karijere, njegov partner u odbrani Nikola Milenković ima tek 19 i svi kažu - trebalo bi još da uči. Od starijih, razume se.

"Bleki je biser Partizana. Ne bih voleo da ode iz kluba odmah. Savetovao bih mu da sačeka makar još godinu dana, sazri kao ličnost i nadogradi se kao fudbaler, tek onda da zakorači u inostranstvo", smatra Ostojić.

