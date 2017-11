Bolivudski fudbal

Indijska Superliga počinje danas novu sezonu i to velikim derbijem, sudarom prošlogodišnjeg finaliste Kerale i šampiona ATK-a

Veličina slova A A A

Kolika zemlja, a samo 10 timova u indijskoj prvoj fudbalskoj ligi, popularnoj Superligi!

Potkontinent na kojem živi sada već mnogo više od milijardu ljudi polako se budi iz decenijskog "fudbalskog sna", a predvodnik tog talasa je naravno Super liga sa nekoliko organizaciono, ali i finansijski veoma interesantnih klubova. Prošle, treće sezone njenog postojanja titula je pripala ATK-u , a zahvaljujući ogromnom broju gledalaca, koji su prosečno po meču prebacili i neke od Top 5 evropskih liga (!), odlučeno je da se liga proširi za još četiri tima. Finansije u zemlji koja je u ogromnoj ekspanziji nisu nikakav problem tako da se tamo, malo po malo, po ugledu na komšije iz Kine, dovodi sve više stranih veoma poznatih stručnjaka i igrača. Nivo igre samim tim raste i nemojte se začuditi da kroz nekoliko decenija, možda i godina počnemo da uživamo u majstorijama indijskih asova najvažnije sporedne stvari na svetu.

Sada, Indija nije zemlja sporta, a to potvrđuje i podatak da je pod zastavom uskoro najmnogoljudnije zemlje sveta osvojeno samo 28 medalja na Olimpijskim igrama! Tamo već više od veka neprikosnoveno vlada kriket, uz badminton i polo. Fudbal je negde na dnu, ali se polako penje. Narod, kojeg kao što znamo ima "ne zna im se broj " (ali bukvalno) polako shvata i prihvata k srcu najvažniju sporednu stvar na svetu. Ipak je to stara nacija i kultura i samim tim nije lako uneti novinu koja će se lako primiti. Očigledan primer toga je fudbal kojeg poznaju još od kako su im ga osvajači Engelzi doneli i nametnuli. Naravno, niko ko drži do sebe nije želeo da igra igru zavojevača, tako da je tek nakon odlaska Britanaca 1948. krenula da raste popularnost. Godinu po godinu stigli su do zavidnog nivoa takmičenja koje ima možda i najsvetliju budućnost od velikiih fudbalskih liga širom sveta. Naroda ima, para ima, entuzijazma svakako...

Ova, četvrta sezone indijske Superlige počinje danas popodne od 15.30 po srednjoevropskom vremenu. Kao po bolivudskom scenariju, sačekano je da prođe sezona monsuna da bi novu takmičrasku godinu u međusobnom duelu otvorili prošlogodišnji učesnici finala, šampion ATK iz Kalkate (od pre bnnekoliko godina to je naziv megagrada kojeg smo zvali Kalkuta) i Kerala Blastersi. Goste sa klupe predvodi Tedi Šerignem, a gol brani Jusi Jaskalainen.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 15:30 8586 INDS1 Kerala Blasters - Atletico de Kolkata tgg gg 1,90 Kladi se

Sa druge strane domaćini se ponose Dimitrom Berbatovim u napadu, ali i štoperima, našim Nemanjom Lakić Pešićem, bivšoj uzdanici niškog Radničkog i Donjeg Srema, te Vesom Braunom, nekadašnjim prvotimcem Mančester junajteda. Ovde je teško odrediti favorita, ali nakon dva puta po 1:1 na poslednja dva meča, teško je očekivati ponovo iks, mada deluje primamljivo. Ipak je početak sezone, još se ništa ne zna, ali možemo da verujemo barem u GG.

Od ove sezone utakmice indijske Superlige možete pratiti na kanalima Sportkluba, a kvote već tradicionalno na stranici mozzartbet.com.

INDIJA 1 - 1. KOLO

petak

15.30 (2,45) Kerala (3,00) ATK (2,95)

subota

15.30 (2,10) Nortist junajted (3,20) Džamšedpur (3,45)

nedelja

13.00 (2,20) Čenajin (3,20) Goa (3,20)

15.30 (2,75) Bengaluru (3,00) Mumbaj Siti (2,60)

sreda

15.30 (2,65) Pune Siti (3,20) Delhi Dajnamos (2,55)

(foto: Shutterstock, Action Images)