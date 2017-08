Bolt odšepao u penziju - britanska štafeta šokirala Amere (VIDEO)

Kakav maler za Juseina Bolta na oproštaju od atletike.

Sjajno je štafeta sa Jamajke trčala u finalu 4x100 metara, ali se u poslednjoj izmeni svetski rekorder povredio i na kraju odšepao u penziju, nažalost, bez ikakvog odličja.

Valjda je sudbina tako htela, da osvajač osam zlatnih medalja na olimpijskim igrama i 11 na svetskim prvenstvima završi karijeru na ovakav način. Šteta...

Zlatana medalja pripala je štafeti iz Velike Britanije koja je šokirala favorizovane Amerikance.

Britanci su do zlata stigli u vremenu 37,47 sekundi, pratila ih je srebrna štafeta SAD-a sa 37,52, dok je odlično treće mesto zauzela štafeta Japana sa vremenom 38,04 sekundi.

