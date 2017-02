Bomba na krovu: Voždovac doveo reprezentativca Crne Gore

Ugovor sa Zmajevima potpisao nekadašnji vezista Crvene zvezde i BATE Borisova Nemanja Nikolić

Veličina slova A A A

Još jedno veliko pojačanje je stiglo među Zmajeve! Nemanja Nikolić, bivši kapiten Hapoela, OFK Beograda, Dinama iz Minska, Bate Borisova je pojačao redove Voždovca. Nemanja je prošao školu Crvene zvezde, a i standardni je A reprezentativac Crne Gore.

Jedan od dva najveća izraelska kluba, Hapoel Tel Aviv je imao problema početkom godine sa finansijama i nije bio u mogućnosti da ispuni obaveze prema najplaćenijim igračima. Među njima je bio i ovogodišnji kapiten Nemanja Nikolić, reprezentativac Crne Gore.

Trener Ilija Stolica i celo rukovodstvo su bili zainteresovani za saradnju i Nemanja je posle kratkog razgovora sa njima uvideo da je to prava sredina u Srbiji za saradnju i u fudbalskom i finansijskom smislu.

„Svaki igrač voli sređen klub i čistu fudbalsku situaciju, a to Voždovac definitivno ima. Takođe i nezavisan trener uz sve to je dodatni preduslov za dalji napredak i dalji transfer u željenu sredinu“, rekao je Nikolić.