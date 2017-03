Boni: Šta mi je ovo trebalo?

Napadač iz Obale Slonovače izrazio ozbiljno nezadovoljstvo zvog aktuelnih dešavanja u karijeri

Vilfrid Boni, koji je prosto iščezao u Stouku, opisuje svoju situaciju kao „ludilo“ i pita se zašto je izgubio mesto u ekipi Marka Hjuza.

Napadač iz Obale Slonovače nastupa na pozajmici iz Mančester Sitija, a ove sezone je odigrao samo 11 utakmica i postigao dva gola za Poterse. Međutim, poslednji put se na terenu našao još 27. decembra pre nego što je otišao na Kup Afrike.

Poslednje četiri utakmice 28-godišnji napadač nije bio ni na klupi, što ga poprilično frustrira.

„Hoću da znam zašto ne igram. Stvarno je ludilo kada ne igrate, a ljudi vas tapšu po ramenu i govore kako je sve u redu. Pitao sam menadžera šta se događa, on mi je rekao da dobro treniram i da ništa ne treba da menjam u pristupu. Međutim, muči me to što ne igram“, izjavio je Boni za Dejli Miror.

U novembru su kolale priče da Boni ima u ugovoru sa Građanima otkupnu klauzulu za kineske klubove koju bi neki mogli da iskoriste da ga angažuju u nedavno okončanom prelaznom roku

„Poslednji put kada smo pričali, trener mi je rekao da budem strpljiv. Zašto? Nemam pojma. Nema nikakvog razloga zašto ne igram, ali od kada je Hjuz govorio o mojoj kineskoj klauzuli ne igram i to je najčudnije u svemu. Naravno da se kajem što sam prešao u Stouk prošlog leta. Zaista, ponekad se zapitam zašto sam dolazio ovde“, završio je nezadovoljni Vilfrid Boni.

