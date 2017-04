Bonučijev iskreni intervju: Razmišljao sam da napustim fudbal!

Defanzivac je dao intervju za španske novine El Pais. U njemu je govorio o životu, ali i o striktno fudbalskim stvarima

Juventus u utorak od 20.45 dočekuje Barselonu u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, a španske novine El Pais to su videle kao dobar povod da odu do Torina i naprave odličan intervju sa defanzivcem Stare dame Leonardom Bonučijem.

Španske kolege razgovarale su sa ovim odličnim fudbalerom o taktici, i to veoma potanko, ali i o životnim pitanjima. Na kraju, uverićemo se svi da se to sve prepliće.

Bonuči je istakao da je u Juventusu shvatio koliko je odbrana važna.

"Tokom godina sam sazreo. Prvo sam želeo da imam dobra dodavanja, pa čak i da krenem napred da dam gol. Ali u Juventusu su kretanja u odbrani jako važna, tako da sam u tom segmentu baš napredovao. Sada kada napravim uklizavanje ili oduzmem loptu i tako sprečim gol, to čini da se osećam zadovoljno. S Alegrijem igramo i dosta dugačkih lopti umesto kratkih pasova, pa sam imao šansu da popravim različite elemente svoje igre", rekao je Bonuči.

Sposobnost da dobro iznosi loptu i njegova tehnička potkovanost dosta mu je pomogla u karijeri.

"Ovde me ljudi opisuju kao vezistu koji je pozamljen odbrani. Uvek sam igrao na taj način, i verovatno ću tako i nastaviti do kraja karijere. Iako mislim da ponekad može da bude dosta horizontalnih dodavanja. Kada imate loptu u nogama i igrate na taj način, to znači da se branite sa visoko postavljenom odbrambenom linikom, ali u isto vreme to znači i rizik".

Konte je igrao u sistemu 3-5-2, ali je Alegri transformisao Staru damu u 4-2-3-1. Evo kako Bonuči gleda na ove postavke. Svaka ima svoje prednosti i mane.

"Naravno, postoje razlike. Kada imate loptu u nogama, to može da bude nezgodno. Kada pogrešite lakše je da se oporavite kada vas je trojica pozadi nego četvorica. Ipak, sa trojicom otpozadi imate ponekad 50 metara praznog terena iza odbrane što je kritična situacija. Toga sada ima manje".

Kao što rekosmo, nažalost Italijan je imao još neke teme o kojima je mogao da razgovara. Bonuči je ove sezone uzeo malo slobodnog vremena da provede sa porodicom jer je njegov sin Mateo imao problema sa ozbiljnom bolešću.

"Tokom tri ili četiri meseca moja glava nije bila na mestu. A glava je ta koja pokreće noge. Oko 15 dana posle operacije, dok nisam video da se njegovo stanje poboljšava, nisam bio zainteresovan za treninge niti za bilo šta što se tiče fudbala", otkrio je Bonuči.

Kada je uzeo nekoliko slobodnih dana, tada je bio spreman da ode iz sporta.

"Da, razmišljao sam o ostavljanju fudbala. On nije bio moj prioritet. Vidite sina pred kojim je život, koji vas pita toliko pitanja o tome šta mu se dešava. A nemate odgovor", rekao je Bonuči i istakao da se sada oseća srećnim i da je sve što je uradio do sada radio iz srca.

Oporavak zdravlja svog sina vidi kao najveću pobedu.

"Uvek sam mrzeo bolnice i trudio se da ih izbegnem, ali kada je došlo vreme da budem u njima baš mi je bilo teško da ostanem miran. Mateo je sada, srećom, mnogo bolje. Ovog jutra spavao je sa nama u krevetu i probudio se sa osmehom. To su zapravo najveće pobede".

Ali da se fudbalski fanatici "ne uplaše", ipak je ova najvažnija sporedna stvar na svetu bila i ostala velika strast u Bonučijevom životu.

"Fudbal je moj život. Ponekad se moja žena buni zato što imam slobodan dan, a uzmem i gledam utakmice na TV-u. To je bio moj san kada sam bio dete i ne znam šta bih radio bez fudbala. Možda postao trener. Ako je tako, što više utakmica gledam, to ću više da naučim", zaključio je Bonuči.

