Borba za vlast na Emirejtsu, Venger prvi put ima opoziciju, ko će dovoditi igrače u Arsenal?

Ivan Gazidis tvrdi da sve radi iz najbolje namere

Veličina slova A A A

Navijači čekaju definitivnu odluku Arsena Vengera o njegovom potencijalnom ostanku na Emirejtsu. Uprava kao da se priprema za Vengerovo - da. Izvršni direktor Ivan Gazidis priprema teren. Jer koliko god da bi odlazak aktuelnog šefa struke bio rizičan, zbog čega uostalom ni u vrhuški londonskog kluba nisu sigurni da je rastanak najbolje rešenje, toliko je i jasno da nešto mora da se menja.

Transfer politika možda? Dobrano se ispromašivao francuski strateg poslednjih godina. Gazidis je tako ocenio da bi razočaravajuća sezona morala da posluži kao “katalizator promena“. Šef struke, objašnjava Gazidis, morao bi da ima veću podršku uz sebe.

Gazdisove reči Venger očigledno nije shvatio kao dobronamerne, već kao uskraćivanje njegovih ingerencija, pa sa osetnom dozom srdžbe komentariše ideju o imenovanju sportskog iliti direktora fudbala koji bi pomagao šefu struke.

“Ne znam šta znači to direktor fudbala? Da li će taj neko da mi stoji na putu i govori da li da lopta ide levo ili desno? Ne razumem i nikad nisam razumeo. Žao mi je, ali nisam spreman da govorim o tome. Ja sam menadžer fudbalskog kluba Arsenal i dok je tako ja ću da odlučujem o tome šta se dešava u stručnom delu. I to je to“, jasan je Francuz, koji nije navikao na opoziciju u Londonu.

Gazidis tvrdi da mu nije ni namera da ograničava trenera, već da mu olakša i pomogne tamo gde je ovaj slabiji. Recimo, da mu pomogne oko novih tehnologija koje su postale vrlo važne u fudbalskoj igri. I ne samo to, Vengeru trenutno račune polažu ne samo treneri, već i ekonomi, radnici koji se brinu o klupskim prostorijama... Sve to, smatra Gazidis, šefu struke odvlači pažnju sa terena.

Međutim, činjenica je da se sportski direktor ne bi bavio samo “hendlovanjem“ svakodnevnih klupskih poslova, već da bi se i te kako pitao kad su pojačanja u pitanju. Gazidisova želja je da Vengerovom pomoćniku Stivu Boldu pridoda saradnika - nekog bivšeg, poznatog igrača Arsenala. Potrebno je takođe pronaći i novog direktora akademije, jer je to mesto upražnjeno od februara kada je Andris Jonker otišao u Volfzburg.

Sve to lepo zvuči, ali sve to Vengeru miriše na ograničavanje njegovih sloboda. Navikao se on na potpunu samostalnost u radu.

“Kada ne ide ja sam kriv. I to je dovoljno teško. Da budeš okrivljen zbog odluka koje si doneo. Ne mogu ni da zamislim da mi neko dovede igrača koga ni ne poznajem. Nije mi se to dešavalo. Znam da ima trenera koje zanima samo da vode ekipu i srećni su sa tim, ali ja nisam takav i ne mogu sad da se menjam. Znam ko sam. A mislim i da posle 40 godina rada na top nivou dosta znam o ovoj igri“.

Sva ta nova tehnologija, a Gazidis je njen veliki zagovornik, još jedna je stvar koja para uši sada već staromodnom Vengeru (mada je on na svom vrhuncu bio veoma raspoložen za novotarije).

“Možda će doći vreme kada treneri više neće biti specijalisti za fudbalsku igru. Možda će imati dovoljno kompjutera oko sebe, da sve analiziraju, urade umesto njega, pa će on posle utakmice da pritisne dugme i da se pojavi plan za sledeću. Možda će i navijači putem interneta da na poluvremenu glasaju za izmene. Možda. Ali ne kod mene“, kategorički će Venger.

Bliži mu se kraj. Zna i on to. Samo misli da je zaslužio da te poslednje dane u Arsenalu, bili oni već ove ili sledeće sezone, provede kao i ovih prethodnih 20 godina.

(FOTO: Action Images)