Borković Đulijetom zavodi TCR piste

Srpski autonmobilista kreće u novu sezonu iz boksa gruzijskog tima sa Davidom Kadžajom i Alfa Romeom

Ljubav Dušana Borkovića prema TCR seriji nisu potrošili kilometri! Ponovo je oran za nove podvige, s tim što će se u novoj sezoni voziti u Alfa Romeovoj „đulijeti“. Kratka TCR vest glasi da je Duca napravio drastičnu promenu takmičarskog kursa, budući da će ove sezone braniti boje gruzijske ekipe za koju će voziti i David Kadžaja!

„Stremeći ka što boljim rezultatima odlučio sam da dam poverenje timu iz Gruzije u koji je došao i David Kadžaja. S njim imam izvanredne kolegijalne odnose od ranije. On svakako da nije sporiji od mene, ima dovoljno iskustva, što je dobro za takmičarski napredak“, rekao je Dušan Borković na konferenciji za medije i nastavio priču o tehničkim vrlinama i manama Alfa Romea koji je prošle sezone uistinu tromo gazio TCR piste. Naime, najbolji rezultat za Italijane je bilo osmo i deveto mesto.

„ Alfa Romeo je proizveo vozilo koje ima 1.750 kubika radne zapremine iako homologizacijska granica u TCR seriji iznosi 2.000 kubika. Možda će u početku biti problem to što trenutno imam 105 kilograma, a moj kolega svega 80. To će ekipa rešiti izmenama na automobilu do treće trke“, rekao je kroz šalu Dušan Borković.

„Zbog male zapremine pogonske jedinice problematične mogu biti spore krivine. Jednstavno rečeno, automobil je na pravcu veoma brz, ali u sporijim krivinama do izražaja dolazi takozvana turbo rupa kada automobil dobija podupravljanje. To sve utiče i na ubrzano trošenje pneumatika“, priča naš automobilista, a mi dodajemo da vozila sa manjom kubikažom po pravilu imaju manji obrtni moment na nižim obrtajima motora. Zbog toga se samo nameće pitanje konkurentnosti Dušana Borkovića na pojedinim stazama?

„Poznato mi je oko 60 procenata staza. Sigurno će mi odgovarati Spa Frankošam, Hungaroring, Salcburgring... Istina Alfa Romeo nije imao toliko testiranja kao vozila iz Folksvagenove grupacije, odnosno „golf“ i Seatov „leon“, ali smatram da ćemo imati s čim da se nosimo sa konkurencijom“, kaže Dušan Borković i najavljuje da će konkurencija ove sezone biti izuzetno jaka. Naš automobilista veliku konkurentnost očekuje od Homeinija, Neša, Homole i famoznog i široj javnosti svakako poznatog Morbidelija. Pitali smo Ducu za procenu svojih mogućnosti.

„Trenutno je nezahvalno davati neke dalekosežne procene, ali boriću se svim srcem. Iskoristio bih ovu priliku i da pozdravim čitaoce MOZZART Sporta, uz nadu da ću u nastupajućoj sezoni biti u prilici da im pružim dobre partije“, zaključio je Dušan Borković deo razgovora za MOZZART Sport, ali trenutno nije mogao da nam kaže kako će se zvati njegov tim. Jednostavnim rečnikom, TCR tim za koji vozi naš automobilista je državni projekat Vlade Gruzije, pa će o zvaničnom takmičarskom imenu ekipe naš automobilista obavestiti javnost kada bude dobio zvaničnu informaciju od ekipe.

Piše: Miloš Milić

(Foto: Mozzart Sport)