Došao je prošlog leta, vratio Štutgart u Bundesligu i sva je prilika - spakovao kofere! Najbolje strelac nemačke Cvajte Simon Terode igra još jednu sezonu iz snova zbog čega se u 29 godini nalazi pred najvećim izazovom u karijeri - transferom u Menhengladbah.

Tiražni Bild danas donosi informaciju da sportski direktor Borusije Maks Eberl planira da aktivira otkupnu klauzulu koju snažni napadač ima u ugovoru i tako ga dovede među Koltove, gde želi da ga upari sa Larsom Štindlom. Za sada nema podataka koliko novca bi Menš morao da izdvoji za ovu akviziju, ali prema tržišnoj vrednosti Terodea - 3.000.000 - ta cifra ne bi smela da bude veća od pet, šest miliona evropskih novčanica.

Navodno, za prvog golgetera Cvajte dve godine uzastopno interesovanje je pokazao i Keln, ali Bild navodi da je Borusija mnogo bliža realizaciji transfera.

Simon Terode je ove sezone na 31 utakmici postigao 23 gola i zabeležio četiri asistencije, dok je prošle u dresu Bohuma brojao čak do 28. Pre toga u dresu istog kluba dao je 19. Dakle, u poslednje tri godine - 70 komada.

Malo li je?

U Borusiji trenutno nisu zadovoljni kako funkcioniše tandem u navali Štindl-Rafael, te Terodea vide kao idealnog partnera novom reprezentativcu Nemačke.

Jedna zanimljivost za kraj. Znate li koliko je Simon Terode odigrao utakmica u Bundesligi u svojoj karijeri? A 29 mu je godina... Samo pet. I to pre sedam godina, dok je jedno kratko vreme nosio dres Kelna. I to je zapravo pet ulazaka u igru. Sveukupno na bundesligaškim terenima on ima 32 minuta?!

Zaključak - nikad nije kasno kad si rasan golgeter.

