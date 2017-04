Borusija posle gubilišta u Minhenu: Bajern i mi nismo isti nivo

„Igrali smo dobro deset minuta i pitali se kako gubimo 0:2“, razočaran je Tomas Tuhel

Mašina za mlevenje mesa. To je Bajern u drugom delu sezone. Pod njegovo rende ovoga puta došla je Borusija, brzo i lako smrvljena na Alijanc areni. Taman da se zna da mladost, polet i brzina kakvu forsira Tomas Tuhel kod svojih Milionera ne mogu na crtu raspoloženim Bavarcima.

Otuda je 4:1 logična posledica razlike u klasi.

„Znao sam da će Bajern izvesti najjači tim. Gospodin Ančeloti je pred ovu utakmicu rekao da mu je protiv nas i Reala potreban najjači mogući sastav i najbolja moguća igra. Time je sve rečeno. Mi nemamo najbolju ekipu. A nismo ni pokazali najbolje što možemo. Moramo da koristimo mlade igrače, šestorica su prvi put igrala na Alijanc areni i kad je tako onda je nemoguće biti na istom nivou kao Bajern. Jednostavno, nismo imali šanse protiv ovako razigranog rivala“, rezonovao je posle susreta Tuhel.

Šef struke Borusije u kratkim crtana alizirizao je meč u Minhenu posle kojeg je njegov tim ostao na četvrtom mestu na tabeli i do kraja će sa Hofenhajmom (bod više) voditi borbu za direktan plasman u Ligu šampiona.

„Dobro smo počeli, igrali dobro deset minuta i onda ostali u čudi kako to Bajern ima 2:0 iz samo dva šuta na naš gol. Od tog trenutka naš zadatak je postao drastično teži, pogotovo ako se zna naša kadrovska situacija. Manje-više do kraja je bilo nemoguće vratiti se u igru. Doduše, dali smo gol, vratili se u meč, ali posle trećeg pogotka domaćina sve je bilo gotovo. Dosta vremena potrošili smo jureći za loptom, a nismo imali onaj naš uobičajeni sjaj. Ovaj poraz je baš gorak“, dodao je Tuhel.

Šansa za popravni je u utorak protiv Monaka u prvom susretu četvrtfinala Lige šampiona.

(FOTO: Action images)