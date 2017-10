Božinov je slobodan igrač!

Švajcarski klub Lozana objavio da je reč o sporazumnom raskidu saradnje

Veličina slova A A A

Bugarski napadač Valeri Božinov napustio je švajcarsku Lozanu, pošto je sa tim klubom dogovorio sporazumni raskid saradnje.

On je za Lozanu ove sezone odigrao devet utakmica, a postigao je samo jedan pogodak i to u nacionalno kupu. U klub je došao letos, a sa tim švajcarskim prvoligašem potpisao je ugovor do juna 2019. godine.

Božinov je prošlog vikenda boravio u Beogradu, gde je uživo gledao duel Partizana i Čukaričkog u Superligi.

Za ekipu Partizana nastupao je od juna 2015. februara ove godine, a sa crno-belima je osvojio Kup Srbije.

U karijeri je igrao za veliki broj klubova među kojima su Leče, Fjorentina, Juventus, Sporting Lisabon, Mančester Siti, Parma, Verona, Levski i kineski Mejžu.

(FOTO: Action Images)